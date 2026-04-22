De la Barrera tiene a la plantilla de la Cultural Leonesa a punto para Miranda de Ebro

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El técnico de la Cultural Rubén de la Barrera tiene a toda la plantilla disponible para la visita al estadio de Anduva donde espera este domingo a las 16.15 horas el Mirandés. El centrocampista defensivo serbio Nemanja Radoja, que se ha perdido los últimos encuentros por sentir molestias, está ya entrenando esta semana junto con el resto de integrantes de la plantilla, y, en principio, estará disponible para la próxima cita. Si bien es cierto que Tresaco tiene algunas molestias que le impidieron ya jugar contra el Córdoba, se espera que esté listo para el domingo.

Radoja, que llegó en el mercado invernal con el plazo ya cerrado como jugador libre tras desvincularse del Kansas City de la Major League Soccer (MLS) estadounidense, tan solo ha participado en tres encuentros, todos ellos ya con el técnico gallego en el banquillo (pese a que el balcánico aterrizó en León con Ziganda aún como preparador), desde que debutara ante el Almería (0-3) precisamente el primer partido de De la Barrera en su vuelta al equipo de la ciudad cuna del parlamentarismo.

En búsqueda del nuevo director deportivo

Tras la marcha de José Manzanera, en la Cultural ha quedado vacante el puesto de director deportivo y los nombres para cubrirlo ya empiezan a sonar. El primero ha sido el del vallisoletano Alfonso Serrano, que como futbolista jugó en el equipo de su ciudad, Leganés y Numancia. Ya como director deportivo ha pasado por Tenerife, Deportivo o Albacete. Hace unos años declaró que le gustaría trabajar en el Real Valladolid, ahora suena para la Cultural.

El Cádiz despide a Sergio González

Tras la marcha de Gaizka Garitano, ayer el Cádiz tomó la decisión de destituir a Sergio González después de lograr tres puntos de 21 posibles. El técnico catalán sale del Nuevo Mirandilla tras encadenar seis derrotas consecutivas. Las Palmas visita el feudo de la Tacita de Plata el próximo lunes a las 19.30 horas; mientras que dentro de dos jornadas (en la 38), el club andaluz rinde visita al Reino de León el día 2 de mayo.

Para los seis partidos que restan para el final de la competición en Segunda División, el técnico de los gaditanos será Imanol Idiakez, que puso fin a su ciclo en el AEK Larnaka de Chipre, al que había llegado al comienzo de esta temporada, el pasado mes de marzo. «Con una dilatada trayectoria como jugador y entrenador, ha militado en los banquillos de Real Zaragoza, Villarreal, Leganés o Deportivo de La Coruña, entre otros», señala el comunicado del club, que añade que «el técnico donostiarra ya se encuentra en la ciudad deportiva y ha dirigido la sesión de trabajo de esta tarde».

De esta manera, el Cádiz se une al exlusivo grupo de equipos con más de un cambio de técnico a lo largo de la actual temporada en la segunda categoría del fútbol español. La propia Cultural Leonesa (Raúl Llona, Cuco Ziganda y Rubén de la Barrera), Zaragoza (Gabi, Rubén Sellés y David Navarro), Mirandés (Fran Justo, Jesús Galván y Antxon Muneta), Valladolid (Guillermo Almada, Luis García Tevenet y Fran Escribá) y Huesca (Sergi Guilló, Jon Pérez Bolo y José Luis Oltra) han tenido también más de dos entrenadores.