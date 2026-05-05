Se lleva a cabo la apertura del plazo de inscripción para la XVII Media Maratón de León, a correr el 4 de abril del año 2027

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La nueva edición de la Media Maratón de León Bernesga Motor, ya tiene fecha y será el 4 de abril de 2027, con lo que ya se ha dado el pistoletazo de salida y comienza a dar sus primeros pasos con la apertura del plazo de inscripciones. Son ya 17 ediciones de una prueba deportiva consolidada en la ciudad, que se ha convertido en un referente del deporte leonés, en el calendario de pruebas populares en el norte de España y del turismo deportivo.

La Media Maratón León Bernesga Motor está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León en colaboración con el Club Ule Sprint Atletismo León y la Delegación de Atletismo en León. Está incluida en el calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo.

La Media Maratón ya ha abierto el plazo para formalizar las inscripciones, que pueden realizarse hasta el 30 de marzo de 2027 vía online en la web oficial de la prueba www.lamedialeon.com y a partir del 15 de enero de 2027 de forma presencial en la planta sexta de El Corte Ingles de León. Como dice el refranero español: a quien madruga, Dios le ayuda.

Al igual que en ediciones anteriores, la Media Maratón de León Bernesga Motor constará de cuatro modalidades dirigidas a todas las edades, todas ellas con salida en el Paseo del Parque y meta en el Estadio Hispánico.

Por un lado, la prueba estrella, la XVII Media Maratón León de 21 kilómetros, con 3.500 plazas en esta nueva convocatoria. Cabe recordar que la última edición de esta prueba batió récord de participación con más de 3.000 corredores, convirtiéndola en la segunda más numerosa del cuadrante noroeste de España.

Por otro, la 5KM asociados a la Media Maratón Ciudad de León, con un recorrido de cinco kilómetros y 500 plazas, y la Peque Media Ciudad de León, de dos kilómetros y con 200 plazas, dirigida a atletas nacidos entre 2010 y 2025. A estas se suma la prueba más popular con 5.000 plazas, la Mini Media, la carrera más inclusiva para familias, grupos y todos los que quieran disfrutar del deporte con recorrido de dos kilómetros.