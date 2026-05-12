José Luis Lago renueva con el Atlético Astorga

José Luis Lago seguirá la próxima temporada 2026-2027 liderando el proyecto deportivo del Atlético Astorga en la parcela técnica.

El entrenador berciano, que en su etapa como jugador fue protagonista del histórico ascenso del club maragato a Segunda División B y que ahora como máximo responsable en el banquillo ha logrado no sólo otro ascenso para la historia el pasado ejercicio sino mantener a los verdes en la Segunda Federación, será el encargado el próximo ejercicio de dar otro salto hacia adelante con el club de la capital bimilenaria.

Para José Luis Lago será la quinta temporada como entrenador del Atlético Astorga. El club maragato hacía precisamente oficial el acuerdo entre ambas partes a través de un comunicado en el que señalaba: "Con un historial de dos play off de ascenso, un ascenso directo y la permanencia conseguida la pasada temporada, su experiencia es nuestra mayor garantía. La primera piedra del proyecto para la 26/27 ya está puesta. ¡Vamos a por más, Lago!"