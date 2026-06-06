Astorga reconoce a sus mejores referentes en el deporte en una Gala con muchos protagonistas

Astorga goza de excelente salud deportiva Así lo constató la Gala del Deporte ‘DepoAstorga’ organizada por el Ayuntamiento y Astorga Digital que otorgó 16 premios a una temporada sobresaliente.

Con José Luis Nieto, alcalde de Astorga, y María José Casais, procuradora por León en las Cortes autonómicas encabezando la representación institucional, el premio a Mejor Deportista Absoluto recaía en el pescador Álvaro Álvarez, todo un referente nacional. Cristina Martínez, la jugadora del Deportivo que este año se retira, fue la destinataria del premio Trayectoria Deportiva mientras que los 10K Ciudad de Astorga recibían el galardón a Mejor Prueba deportiva, trofeo que recogía el presidente de Astorga Running, Agapito Arce.

Goyo Río, pionero del fútbol sala y ‘culpable’ de que la ciudad tuviera presencia durante muchos años entre la élite de este deporte, recibía el Premio especial del Jurado.

Héctor Fidalgo era galardonado como Mejor embajador de Astorga mientras que Antonio Jiménez recibía el trofeo a los valores Deportivos y Pepe Jofervi a la Mejor Labor Directiva. En el apartado del fútbol Dani Ceínos fue designado como Mejor Jugador del Atlético Astorga y el Club Astorga Femenino era reconocido como Mejor Futbolista Femenino. La recuperación de los bolos maragatos en Val de San Lorenzo recibía la distinción de Deportes Autóctonos y María Domínguez y Rubén Ferreira el de Proyección Deportiva. Innova Sport era reconocido por su Labor Organizativa, Diego Julián como Deportista Revelación y los organizadores del Torneo Ciudad de Astorga Juvenil como Mejor Labor en el Deporte Base.