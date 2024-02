El Gobierno intenta abrir paso otra vez a los Presupuestos del Estado

Publicado por amparo estrada León Verificado por Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros aprueba hoy por segunda vez los objetivos de déficit y deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas después de que el Partido Popular los tumbara en el Senado donde tiene mayoría absoluta. La senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2024-2026 que no fue aprobada en la Cámara Alta es el marco en el que se encuadran los Presupuestos Generales del Estado y que determina hasta dónde puede llegar el déficit público.

Por eso, esta senda volverá a ser aprobada en el Consejo de Ministros para pasar nuevamente el trámite parlamentario. Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, ha de remitir un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento de tramitación. De no aprobarse en el Senado esta segunda vez, los objetivos de déficit serían más exigentes para las comunidades autónomas, ya que se volvería a los recogidos en el Programa de Estabilidad remitido a la Comisión Europea el pasado mes de abril. Eso es lo que concluye un informe de la Abogacía del Estado que esgrime la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El PP ha calificado este informe de la Abogacía del Estado mencionado por Hacienda de «inexistente» porque no se ha hecho público. En el último Consejo de Política Fiscal, Hacienda ofreció a las autonomías que este año tuvieran un déficit del 0,1% del PIB en lugar del equilibrio presupuestario que se les iba a exigir. Si no se aprueban estos objetivos y se vuelve el Programa de Estabilidad de abril de 2023, las autonomías no podrían tener esa décima de déficit en sus presupuestos.

A pesar de las complicaciones, por la mayoría del PP en el Senado y por las exigencias de Junts, que no se ha comprometido a apoyar los Presupuestos hasta que no quede resuelta la ley de amnistía, el Gobierno aspira a poder aprobar la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024 en la primera parte del año.

Fondos europeos

El techo de gasto del Estado para este ejercicio —aprobado ya en Consejo de Ministros y que no tiene que ser sometido a la votación del Parlamento— será el más alto de la historia: 199.210 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,5% respecto al presupuesto de 2023. Sin embargo, sin los fondos europeos el aumento del gasto no financiero del Estado será del 9,3%, bastante por encima del 1,9% que creció el año pasado. Eso se debe a que en 2023 se incluyeron 25.156 millones de fondos europeos y para 2024 solo se contemplan 9.905 millones.

Este año, además, vuelven a aplicarse las reglas fiscales que obligan a reducir el déficit público conjunto del 3,9% el año pasado al 3% del PIB previsto para 2024, lo que supone un ajuste de unos 12.000 millones de euros. El Ministerio de Hacienda confía en lograr ese ajuste principalmente por la vía de ingresos, gracias al incremento de la recaudación por el crecimiento económico, por los impuestos extraordinarios sobre la banca y las energéticas que proyecta en convertir en permanentes y por el impuesto mínimo del 15% a las filiales en el extranjero de las multinacionales españolas que comenzará a aplicarse este ejercicio.