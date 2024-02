Escrivá acota la sentencia de Europa sobre los interinos y pide esperar

Publicado por Amparo Estrada Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de la contratación temporal en la Administración española, con miles de trabajadores encadenando un contrato tras otro, ha sido tan contundente que ha generado enormes expectativas entre los empleados temporales en el sector público, donde la tasa de temporalidad en el sector público ronda el 30%, el doble que la del sector privado. El tribunal europeo insta a los tribunales españoles a poner coto a eso porque considera que el Derecho español no disuade del abuso de la interinidad. No obstante, tendrán que ser los tribunales españoles los que interpreten en cada caso la recomendación del TJUE de que los interinos de larga duración se conviertan en fijos.

Precisamente, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, pidió este viernes esperar a que los tribunales españoles interpreten la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (TUE), ya que se ha hecho una interpretación «muy extensiva» sobre la misma «que no parece muy justificada». A juicio del ministro, el dictamen del TJUE se refiere a «unos casos muy concretos», aparte de que traslada a los tribunales españoles la toma de decisiones finales. También desde el sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) piden «prudencia y que no se generen falsas expectativas a corto plazo», ya que la sentencia se refiere únicamente a los tres casos de personal laboral indefinido no fijo analizados por ese tribunal.

Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Escrivá recalcó que el problema que subyace es la excesiva temporalidad que ha existido en España desde hace décadas porque se entendía la flexibilidad laboral como tener «grandes reservas de trabajadores temporales que se podían ajustar para arriba o para abajo» y criticó que se vean los recursos humanos como un coste.