Iberia ofrecerán wifi de alta velocidad gratis

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Todos los viajeros que cojan un avión de Iberia tendrán internet por satélite gratis a partir de 2026. El grupo IAG se ha aliado con Starlink, la compañía de Elon Musk, para ofrecer conectividad wifi de alta velocidad en más de 500 de sus aviones de Iberia, Aer Lingus, British Airways, Level y Vueling. Según señaló Iberia este jueves en un comunicado, el primer avión ofrecerá el servicio a principios de 2026. Hasta ahora el wifi gratuito solo estaba disponible para los clientes de business y los titulares de la tarjeta Iberia Club, pero a partir de 2026 será un servicio gratuito para todos los clientes sea cual sea la tarifa de su billete, confirman fuentes de la aerolínea. Además, el wifi que se ofrecía hasta ahora servía para mensajería instantánea.