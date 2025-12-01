UGT denuncia el colapso del Ayuntamiento de San Andrés ante la ausencia de interventor

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El sindicato UGT ha denunciado este lunes la "situación insostenible, absolutamente inaceptable y el colapso administrativo" que vive el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) debido a la persistente ausencia de la figura del interventor, un puesto imprescindible para garantizar la legalidad y el funcionamiento de una administración pública, ha informado el sindicato en un comunicado.

La central sindical ha criticado que pese a conocer desde hace meses este "problema crítico", la corporación municipal ha permitido que la situación llegue a un punto de colapso, sin adoptar soluciones reales ni urgentes.

La situación se ha traducido en que el mes pasado la plantilla sufrió un retraso de 20 días en el cobro de sus salarios, y "todo apunta a que este mes se repetirá la misma vergonzosa situación", ha añadido UGT.

"Estamos ante una dejación de funciones inadmisible y la corporación sabía lo que iba a ocurrir y aun así no ha actuado; las consecuencias las pagamos los trabajadores y, en última instancia, la ciudadanía", ha afirmado la organización sindical.

La ausencia de interventor, según UGT, no solo afecta al pago de nóminas, también está generando bloqueos generalizados, retrasos en trámites fundamentales y un deterioro profundo del funcionamiento municipal.

El sindicato ha advertido que se están poniendo en riesgo subvenciones y ayudas esenciales, lo cual puede suponer pérdidas irreparables para el municipio, por lo que ha exigido medidas "inmediatas, efectivas y urgentes" para cubrir la plaza de intervención y restablecer el funcionamiento normal del Ayuntamiento.

El sindicato ha considerado que "no puede seguir justificándose lo injustificable", ni manteniendo una inacción que perjudica directamente a los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía. EFE

1011514

jjp/grg