Cómo puedo optar a las pruebas de acceso para una de las 4.527 nuevas plazas del Ejército

Publicado: Actualizado:

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la resolución del Ministerio de Defensa por la que se inicia el primer ciclo de selección para las 4.527 nuevas plazas de tropa y marinería en los tres ejércitos.

Según informa Defensa, de nuevo este año se produce un incremento en el número de plazas ofertadas en el primer ciclo del 2026, con un total de 4.527 vacantes, que se distribuyen de la siguiente manera: 3.204 para el Ejército de Tierra; 693 para la Armada y 630 para el Ejército del Aire y del Espacio.

Entre el conjunto de plazas publicadas, 50 de ellas incorporan un baremo específico para los deportistas de alto nivel.

La solicitud de cita previa para participar en las pruebas de acceso deberá tramitarse a través de la sede electrónica central del Ministerio de Defensa (https://sede.defensa.gob.es/acceda/index), por lo que los interesados deben acceder mediante un certificado electrónico como el DNI-e o el sistema Cl@ve.

Se podrá solicitar cita previa desde el 9 de enero hasta el 22 de febrero.

En este primer ciclo, la incorporación de los aspirantes seleccionados a los centros docentes militares de formación está prevista para el día 4 de mayo.

El segundo ciclo de selección se iniciará en junio con la publicación de las plazas ofertadas, que se expondrán públicamente en las subdelegaciones de Defensa y en la página web del Ministerio, abriéndose, con ello, un nuevo periodo para efectuar la solicitud.

La presente convocatoria se podrá consultar en la página web del Ministerio de Defensa https://reclutamiento.defensa.gob.es. y en el punto de acceso general www.administracion.gob.es. E