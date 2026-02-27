Cuál será el precio del alquiler medio en León en los próximos años según ChatGPT

Cartel de Se alquila en la ventana de una vivienda de León.ARCHIVO

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Es un hecho. Actualmente, el alquiler medio en León se sitúa en torno a los 9,29 euros por m², lo que supone un crecimiento cercano al 12% respecto a 2025, lo que manifiesta la tendencia alcista del mercado local. Un piso de unos 80 m² costaría alrededor de 740 € al mes.

Además, León ha perdido más de 2500 viviendas destinadas al alquiler en apenas tres años. Los datos, además, demuestran que el precio del alquiler en Castilla y León ha subido más del 8% interanual en 2025, un patrón consistente con lo observado en otras ciudades de tamaño medio.

Ahora bien, ¿qué dice la IA, concretamente ChatGPT, acerca del precio del alquiler en los próximos años? “Los modelos predictivos inmobiliarios basados en IA combinan variables macroeconómicas (tipos de interés, inflación, salarios), demográficas (movilidad, envejecimiento poblacional) y propias del mercado (oferta, rotación, obra nueva). Al proyectar estos datos sobre el caso específico de León, emergen tres escenarios probables para el periodo 2026-2030.”

Escenario conservador

Es este un escenario con subidas moderadas y estabilización progresiva. “En un entorno de estabilidad macroeconómica y aumento leve de la construcción residencial, se estima subidas anuales del alquiler en torno al 2%-3%. Bajo este supuesto, el precio medio pasaría de unos 9,3 €/m² en 2026 a cerca de 10,2 €/m² en 2030. Esto implicaría que un piso medio alcanzaría aproximadamente los 820-850 euros mensuales en el horizonte de cuatro años.”

Escenario central

El escenario más probable. Si la reducción del parque de alquiler continúa y la demanda se mantiene, se prevén subidas cercanas al 4%-6% anual. En ese caso, León podría situarse en torno a los 11 €/m² en 2030, lo que supondría alquileres medios próximos a los 900 euros mensuales para viviendas estándar.

Escenario tensionado

Este sería el escenario más complicado para el inquilino. En un contexto de fuerte presión del mercado —por ejemplo, si más viviendas migran al alquiler turístico o temporal— los modelos anticipan subidas superiores al 7% anual. Este escenario situaría el precio medio por encima de los 12 €/m² antes de 2030, con rentas que superarían los 950-1.000 euros al mes en zonas céntricas de la ciudad.

Qué factores determinarán el precio real del alquiler en León

El precio dependerá, al final, de numerosos factores. Se deberá tener en cuenta lo siguiente:

Evolución demográfica y llegada de población joven o teletrabajadora.

Desarrollo de nueva vivienda residencial en la capital y su área metropolitana.

Regulación del mercado del alquiler y posibles medidas de control de precios.

Diferencial de costes frente a otras capitales de Castilla y León.

La IA sentencia: el alquiler medio en León seguirá encareciéndose en los próximos años, con subidas moderadas pero persistentes que podrían situar el coste mensual de una vivienda tipo cerca de los 900 euros antes de que termine la década si no se incrementa el parque disponible de vivienda en alquiler.