El requisito oculto para poder deducir tu cuota del gimnasio en la Renta 2025 (y que muchos ya no cumplen)

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Toca hacer la declaración de la renta, y este año viene con novedades en nuestra comunidad autónoma. Y es que las deducciones por ir al gimnasio llegan con fuerza en 2026: hasta 300 € en La Rioja, 150 € en la Comunidad Valenciana, 100 € en Andalucía… pero en Castilla y León hay un detalle que casi nadie cuenta y que puede hacer que te quedes sin los 150 € que te promete la Junta.

Y es que no basta con ir al gimnasio: si no cumples un requisito estricto, tu cuota del 2025 no se desgravará en la Renta 2026.

¿Qué es eso de “deducir el gimnasio”?

La deducción de la cuota del gimnasio funciona como cualquier otra: una parte de lo que pagas en cuotas de gimnasio o centros deportivos se convierte en una deducción directa de tu cuota autonómica del IRPF, lo que reduce lo que te correspondería pagar o aumenta tu devolución.

En Castilla y León, la Junta anunció a principios de marzo una deducción de hasta 150 € por contribuyente para quien pague abonos de gimnasios y centros deportivos, como medida para fomentar la actividad física. Si sabes que el gimnasio, al final, va a salirte más barato, vas con más ganas. Esto es un hecho.

El problema es que, detrás de ese titular tan atractivo, hay condiciones finas que marcan la diferencia entre recuperar dinero y quedarte con la factura en la carpeta, sin devolución alguna. Veamos cuál es el requisito indispensable para cumplir con esta deducción.

El requisito oculto: pagar con trazabilidad

Para cumplir con la deducción de tu cuota del gimnasio, Hacienda exige algo que suena técnico, pero es clave y muy sencillo de entender: pago trazable.

El abono debe estar documentado con factura completa u ordinaria, con tus datos fiscales y el NIF de la empresa.

El pago debe realizarse mediante tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria o cheque nominativo.

Los pagos en efectivo quedan fuera de la deducción, porque no dejan rastro comprobable en la cuenta bancaria ni en la documentación del gimnasio.

En lenguaje cotidiano: si tu factura es correcta, pero has pagado siempre en metálico (en mano), cuando llegue el momento de comprobarlo, podrían considerar que no cumples el requisito, y quedarte sin la deducción aplicable. Adiós a esos 150€ al año.

Límites y condiciones específicas en Castilla y León

Por supuesto, para disfrutar de esta deducción de hasta 150€ al año debes ser residente fiscal en la comunidad y haber estado apuntado en el año 2025, para aplicar luego los gastos en la Renta 2025-2026. Es decir, esta deducción solo aplica si tu domicilio fiscal está en Castilla y León.

La deducción incluye cuotas de gimnasios y centros deportivos, e incluso las de los hijos del contribuyente, siempre que el servicio se preste en la comunidad. El máximo a deducir por persona es de 150€ al mes de la cuota total anual. Si has gastado más de 150€ al año, no importa: 150€ es lo máximo que podrás deducir en la renta en relación con la cuota del gimnasio.

En otras comunidades como la Comunidad Valenciana sí hay límite de base imponible, pero en Castilla y León la norma actual no impone ese tipo de techo, lo que hace la deducción algo más amplia, siempre que cumplas el requisito de pago trazable.

Cómo aplicarla en la Renta 2026 (sin perderla)

Para que ese requisito no te pase factura, conviene mover ficha antes de llegar al final de la campaña:

Guarda todas las facturas: facturas de gimnasio, recibos bancarios, confirmaciones de pago con tarjeta o transferencia. Si las tienes en digital, no olvides subirla a la nube para conservar siempre una copia de seguridad.

En Renta Web o en el programa oficial, entra en el apartado de “Deducciones autonómicas” y busca la opción relacionada con “gimnasios y centros deportivos” (o similar, según el nombre que la Agencia Tributaria use en el modelo 100).

Indica el importe anual pagado (hasta 150 €) y comprueba que el programa te refleje esa cantidad como deducción directa sobre tu cuota autonómica.

Si más adelante Hacienda te pide documentación, el requisito de pago trazable será lo primero que revisen, por lo que habrás de tener a mano las facturas, contrato de gimnasio, etc. Si sueles pagar el gimnasio en efectivo en el mismo local, no tendrás pruebas válidas y la deducción podría quedar anulada.