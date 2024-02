Líder de Hizbulá condiciona el fin de sus ataques a un alto el fuego en Gaza

Publicado por EFE Verificado por Creado: Actualizado:

El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Hasán Nasrala, aseguró este martes que sus ataques contra Israel no cesarán hasta que se acuerde un alto el fuego en Gaza y criticó que las delegaciones enviadas al Líbano para mediar una solución buscan garantizar la seguridad israelí. «No importa cuánto nos amenaces que no nos rendiremos e, incluso si declaras una guerra contra nosotros, no pararemos el frente del sur hasta que cese la agresión contra Gaza», afirmó el clérigo chií en un discurso televisado, el sexto desde el inicio de las hostilidades con Israel hace cuatro meses.

Nasrala reconoció una vez más que «todas las posibilidades están abiertas» y recordó que su lucha desde el sur del Líbano continúa «con los ojos en Gaza», al insistir en que su frente seguirá activo hasta la implementación de un alto el fuego en el enclave palestino.

En las últimas semanas, varias delegaciones y ministros de Exteriores han visitado el Líbano para tratar de ayudar a rebajar la tensión entre Hizbulá e Israel, poniendo el foco en la necesidad de implementar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que puso fin a su guerra de 2006.

Sin embargo, el líder del movimiento chií criticó en su discurso que todas ellas tienen como objetivo garantizar la seguridad de Israel y pidió a los interlocutores libaneses que no limiten sus condiciones al mero cumplimiento de la resolución 1701.

«El Líbano está en la posición del fuerte y del que impone condiciones, y el enemigo es el que está en crisis», defendió Nasrala.

Uno de los aspectos clave del texto de las Naciones Unidas es la retirada de Hizbulá de la franja comprendida entre la frontera común y el río Litani, una región estratégica que la formación armada controla de facto en la actualidad.

Precisamente, el clérigo pidió este martes a los residentes en las áreas fronterizas que apaguen sus cámaras de vigilancia con acceso a internet y que eviten utilizar sus teléfonos móviles, ya que aseguró que el Estado judío los está infiltrando para recabar información de inteligencia.

Según dijo, los teléfonos se han convertido en «agentes mortales» y en la principal vía por la que Israel logra infligir bajas en el sur del Líbano, reiterando su llamado a deshacerse de los celulares, en especial en el caso de combatientes de Hizbulá y sus familiares.

Desde el pasado 8 de octubre, el movimiento libanés está enzarzado en intenso fuego cruzado con las fuerzas israelíes a través de la divisoria, en los peores choques entre las partes desde la guerra librada por ambos hace 17 años.

Por su parte, Estados Unidos afirmó este martes que las negociaciones de alto nivel en El Cairo para una posible tregua en la Franja de Gaza y un intercambio de prisioneros están avanzando «en la dirección adecuada». Lo indicó así uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, durante una conferencia de prensa al ser preguntado sobre las negociaciones en curso.