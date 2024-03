El corredor marítimo abre una nueva vía de ayuda a Gaza

Publicado por EP Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha advertido de que todos los esfuerzos de paz que se están llevando a cabo para poner fin al conflicto en Gaza «serán en vano» si no van acompañados por un reconocimiento del Estado palestino.

En rueda de prensa con su homólogo egipcio, Sameh Shukry, el ministro ha sostenido que la tragedia que se está viviendo en Gaza, donde más de 30.000 civiles muertos «son más que suficientes», «nos concierne a todos», no solo los países de la región.

«La comunidad internacional no puede permanecer impasible», ha insistido una vez más, elogiando los esfuerzos de mediación de Egipto, Estados Unidos y Qatar que han puesto su «maquinaria diplomática» a trabajar para la consecución de un alto el fuego.

Ese alto el fuego, ha subrayado, debe ser «el primer peldaño de una escalera que la comunidad internacional debe seguir subiendo para materializar de una vez por todas la solución de dos estados».

«Todos los esfuerzos de paz serán en vano si no establecemos de una vez por todas un Estado palestino que conviva en paz y seguridad con el Estado de Israel», ha advertido, insistiendo nuevamente en la necesidad de convocar cuanto antes una conferencia internacional de paz.

No obstante, el ministro ha reconocido que no está en las «manos» de Egipto, España o la UE parar esta guerra de la que no son parte pero ello no quita que quieran «poner toda nuestra fuerza diplomática al servicio de esa idea y reclamarlo y exigirlo a todas las partes». «Más allá de ese alto el fuego queremos encontrar una solución pacífica para que este alto el fuego no sea el de esta guerra sino el de todas las guerras» y Oriente Próximo pueda ser una región de paz. «España unirá sus fuerzas con Egipto y todos aquellos que quieran la paz», ha recalcado.

Albares, que aún no ha visitado Israel en las tres giras que ha hecho a la región, ha insistido en que se trata de un «país amigo» y ha asegurado que todas las propuestas que hace España son «para traer justicia y paz al pueblo palestino pero también para traer seguridad y paz al pueblo de Israel».

Por otro lado, el primer envío por mar de ayuda humanitaria a Gaza va según lo planeado y el espigón para desembarcar en la costa de la Franja estará listo cuando llegue a destino, aseguró este jueves World Central Kitchen (WCK), una de las responsables del operativo.

«Nuestros tiempos de partida y navegación encajarán perfectamente con nuestros tiempos de llegada y construcción de este puerto. Todo va según lo planeado», señaló a EFE Juan Camilo Jiménez, gerente de Respuesta de World Central Kitchen (WCK), la ONG fundada por el chef español José Andrés.

Por motivos de seguridad no se han dado detalles sobre la travesía ni sobre el momento de llegada a la Franja.