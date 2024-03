Leo Varadkar dimite como primer ministro de Irlanda

Publicado por J. Gómez Peña Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, ha anunciado su dimisión al frente del Gobierno de coalición y como líder de su partido, el democristiano Fine Gael. «Sé que esto será una sorpresa y un disgusto para algunos», declaró. Alegó motivos «tanto personales como políticos», aunque no señaló ninguno en particular, y aseguró que su sucesor estará mejor situado para ganar las próximas elecciones, que no están previstas hasta 2025. «Creo que este Gobierno puede ser reelegido», pronosticó.

Varadkar pidió a su partido que elija al nuevo líder el 6 de abril, para que pueda ser designado como primer ministro tras el receso del Parlamento durante la Semana Santa. También aseguró que no tiene planes ni personales ni políticos.

La dimisión se produce dos semanas después de la derrota en sendas consultas de la propuesta del Ejecutivo para modernizar el concepto de familia y el papel de la mujer.