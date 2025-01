La paz cuesta más que matar

Publicado por Mikel Ayestaran Estambul Verificado por Creado: Actualizado:

Gaza celebró el acuerdo de alto el fuego todavía entre las bombas y la incertidumbre ante la falta de confirmación oficial por parte de Israel. El anuncio del acuerdo para un alto el fuego del miércoles no varió los planes del Ejército israelí y Gaza vivió ayer una nueva jornada sangrienta con al menos 77 muertos a causa de los bombardeos, según el Ministerio de Salud del Gobierno de la Franja. Miles de personas celebraron entre los escombros el anuncio realizado por Donald Trump, pero esa euforia inicial se fue rebajando con el paso de las horas.

Los ataques que no se detendrán hasta que el domingo entre en vigor el pacto alcanzado en Doha y anunciado de manera oficial por Donald Trump, Joe Biden, Qatar y Egipto. Falta escuchar la confirmación por parte de Tel Aviv y esta no llegará hasta que se vote el acuerdo en el gabinete de seguridad y el Gobierno. El primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, ha anunciado que se retrasa la reunión hasta hoy ya que «Hamás ha incumplido partes del acuerdo alcanzado con los mediadores e Israel en un esfuerzo por obtener concesiones de último momento». La oficina del primer ministro informó de que el gabinete «no se reunirá hasta que los mediadores notifiquen a Israel que Hamás ha aceptado todos los elementos del acuerdo» que, en principio, entraría en vigor el domingo. Sin embargo, dirigentes islamistas como Izzat el-Risheq negaron esta información y dejaron claro que «mantenemos el compromiso». Hamás dijo que no ha realizado peticiones de última hora para variar el texto.

Son momentos de gran incertidumbre política en Israel porque ministros ultranacionalistas del gobierno como Itamar Ben Gvir, responsable de Seguridad Nacional, han anunciado que se oponen al pacto y que votarán en contra. Netanyahu, que no ha comparecido ante los medios desde que Donald Trump hiciera público el acuerdo, trata de mostrar a su gabinete que ha cedido debido a la presión de Trump y, al mismo tiempo, que gracias a su intervención Hamás no ha podido modificar los términos fijados en el texto.Netanyahu trata de calmar al sector más radical y en los medios israelíes destacan que Trump le ha ofrecido un primer paquete de compensaciones por el acuerdo. Estados Unidos levantará todas las sanciones a los extremistas, colonos y empresas de ‘software’ espía israelíes, según adelantó el nuevo secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y se esperan grandes confiscaciones de tierras en Cisjordania. Como ocurre en Líbano, Israel también cuenta con el apoyo de Washington para realizar ataques en Gaza si detecta violaciones del acuerdo. El responsable de Economía israelí, Bezalel Smotrich, no ha manifestado públicamente si votará a favor o no. Su petición a Netanyahu para mantener el apoyo de sus diputados en la Cámara es que retome «la guerra a gran escala» en cuanto Hamás libere a los rehenes. Miembros destacados del partido de Smotrich, Sionismo Religioso, como Zvi Sukkot, declararon a la cadena pública Kan que «con toda probabilidad, dimitiremos del Gobierno». En opinión de Sukoot, ellos apoyaron a Netanyahu «para cambiar el ADN del Estado de Israel, no sólo para llenar escaños en la coalición».

La Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en partes reducidas de Cisjordania ocupada, se prepara para dar asistencia a los palestinos de la Franja de Gaza, en vistas al acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. El primer ministro de la ANP, Mohamed Mustafá, mantuvo una reunión ministerial para evaluar los preparativos de cara al acuerdo, que contempla la entrada acelerada de ayuda humanitaria al devastado enclave. «Las conversaciones también incluyeron preparaciones para envíos de emergencia, incluidos generadores, paneles solares, suministros para la reparación de cañerías, y evaluar el daño a la planta eléctrica central y los sistemas de saneamiento», dijo la oficina de Mustafá. Más de 15 meses de guerra en la Franja de Gaza han dejado el sistema sanitario gazatí al borde del colapso.

