Maduro se muestra dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre drogas y petróleo

Nicolás Maduro ha ido moderando su discurso 'antiyanqui' de forma proporcional al aumento de la violencia que Donald Trump emplea contra Venezuela. Del «somos invencibles» con el que respondió a las amenazas iniciales, pasó a denunciar «los intentos de derrocar gobiernos de la CIA» cuando el presidente de Estados Unidos ordenó atacar supuestas narcolanchas frente a sus costas; cuando Washington inició su estrategia de requisar petroleros, el líder bolivariano pidió '¡peace!'; y, ahora, tras la primera operación terrestre de la CIA contra un puerto gestionado por los narcotraficantes, se abre a dialogar para combatir la lacra sobre la que ha puesto su diana la Casa Blanca. "Se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos", afirmó Maduro en una entrevista con el canal estatal VTV difundida este viernes. A pesar de que ese diálogo supone el reconocimiento implícito de que existe un problema con las mafias de la droga, el presidente venezolano afirmó que su país cuenta con un «modelo perfecto» de combate contra el narcotráfico y señaló expresamente la frontera de 2.200 kilómetros que comparte con Colombia para apuntalar su discurso. «No hay ninguna colaboración del lado colombiano, así que todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros", añadió el dirigente bolivariano, subrayando que destina numerosos recursos para asegurar ese territorio y que los 40 aviones vinculados al narcotráfico que su país destruyó en 2025 provenían del país vecino. Serán las cartas que pondrá sobre la mesa cuando vuelva a conversar con Trump. Precisamente, a ese respecto Maduro dijo que solo ha mantenido una llamada telefónica con su homólogo estadounidense.