EE UU aumenta el despliegue de marines en Oriente Medio

Publicado por Agencias Washington Creado: Actualizado:

Miles de infantes de la Marina de Estados Unidos se dirigen hacia Oriente Medio cuando está a punto de cumplirse un mes de la guerra de Irán, informó este viernes la cadena CNN citando a dos funcionarios estadounidenses. La Unidad Expedicionaria de Infantería número 11 de la Marina y el Grupo Anfibio Boxer, que debían desplegarse inicialmente en el Indopacífico, vieron modificado su recorrido y se dirigen hacia Oriente Medio. El medio agrega que no está claro si todo el grupo será desplegado en esa región o solo una parte. Tampoco informa sobre qué tareas específicas realizarán a su llegada. La semana pasada, el diario The Wall Street Journal informó que la Unidad Expedicionaria número 31 y el Grupo Anfibio Trípoli, que se encontraba en Japón, se dirigían a Oriente Medio. El pasado martes, se encontraban cerca de Singapur. Las unidades expedicionarias de la Marina son fuerzas de respuesta rápida compuestas aproximadamente por 2.200 marines y marineros. Junto con el grupo de ataque anfibio, el número asciende a unos 4.500. También cuentan con un componente de combate terrestre y aéreo, y algunas unidades están entrenadas para sostener operaciones especiales durante semanas. La guerra contra Irán que libran Estados Unidos e Israel comenzó el pasado 28 de febrero. El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha especificado la duración que tendrá el conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado como «cobardes» a los países miembro de la Otan por no colaborar para abrir el estrecho de Ormuz en plena guerra estadounidense en Irán. "No quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz; una simple maniobra militar que constituye la única razón de esos elevados precios del petróleo. Algo tan fácil de hacer para ellos, y con tan poco riesgo. ¡COBARDES, y nosotros lo RECORDAREMOS!", escribió este viernes el mandatario en su red Truth Social. Trump consideró que los países de la Alianza Atlántica «no quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear. Ahora que esa batalla ha sido GANADA militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar", agregó. "¡Sin Estados Unidos, la Otan es un TIGRE DE PAPEL!", aseguró. Esta semana, el estadounidense criticó a la Otan y a Australia, Japón o Corea del Sur después de que estos rechazaran su petición de crear una coalición militar para asegurar la navegación en la ruta por donde pasa en torno al 20 % del comercio marítimo global de hidrocarburos, al responder que esta no es una guerra que ellos iniciaran. Trump afirmó que las naciones de la Alianza Atlántica le informaron que «no desean involucrarse» en la guerra lanzada por EE.UU. junto a Israel, «a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo en nuestras acciones y que consideran que no se puede permitir que Irán posea armas nucleares». El martes aseguró que la Otan está cometiendo «un error muy tonto» al no acudir a su llamado y cuestionó la lealtad del bloque hacia Washington.