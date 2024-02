La Junta y el Ayuntamiento comprometen la coordinación del bus metropolitano sin fecha tras 20 años de espera

Publicado por Álvaro Caballero León Verificado por Creado: Actualizado:

La Junta y el Ayuntamiento de León trabajarán de “forma coordinada para ofrecer el mejor servicio de transporte público a los habitantes de la capital leonesa y su alfoz”, como expusieron de manera solemne este viernes los representantes de las dos administraciones. Pero el anuncio, que llega después de más de 20 años de ponerlo encima de la mesa, en los que siguen los solapamientos de líneas y los déficits acumulados, no tiene plazo. Solo aparece como marco los “cuatro años” que se marcan en el convenio para llevar a cabo los “trabajos”, aunque la consejera de Movilidad y Transformación Digital insistió en que espera que “estén los resultados mucho antes”.

Pese a esta indefinición temporal, las dos instituciones aplaudieron el “convenio de colaboración para impulsar una planificación coordinada de los servicios de transporte urbanos y metropolitanos, dentro del Área Funcional Estable de León, que contempla 37 rutas de transporte metropolitano y 13 líneas de transporte urbano más eficaz y más eficiente”. El enunciado resume que, como ya se prometió hace 25 años, se ofrezca “el mejor servicio de transporte público de viajeros por carretera a los habitantes de la capital leonesa y su alfoz, partiendo de una planificación que contemple la cooperación económica, técnica y administrativa necesarias para lograr que este servicio esencial dé respuesta a las demandas de la ciudadanía", como recalcó la consejera.

El punto de partida no vía siquiera los planteamientos. Las dos administraciones abogan por que no se solapen líneas, dado que ahora los buses rojos municipales y los azules de titularidad autonómica que asisten al área metropolitana repiten recorridos e, incluso, como admitieron, cogen viajeros unos en paradas de otros pese a que no pueden. La idea es que se compensen a final de año y la Junta pague por los usuarios que coge dentro de la capital y posa sin salirse de sus límites, y que León haga lo propio con las líneas que pueda extender fuera del término municipal, entre las que se estudia llegar al aeropuerto de La Virgen, Trobajo del Camino, Villarrodrigo y Villaquilambre.

Pero todo quedará a expensas de los resultados de ese “grupo de trabajo” que reseñaron que empezaría a funcionar la próxima semana. En ese foro se avanzará, “de forma conjunta y coordinada”, para “establecer aquellas modificaciones: tráficos, líneas, itinerarios, expediciones, calendarios, paradas, etcetera, que sean necesarias para lograr ese servicio de transporte integrado y conectado, así como las tendentes a incrementar su accesibilidad”, describió González Corral.