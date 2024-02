Cuarto día del juicio del crimen del universitario: la autopsia halla 3,5 litros de sangre en el pulmón

Publicado por Miguel Ángel Zamora León Verificado por Creado: Actualizado:

El testimonio de la madre del acusado y los primeros datos de la autopsia han sido lo más destacado de la mañana en el cuarto día del juicio que se sigue contra un joven de 21 años acusado de acabar con la vida de un universitario de 18 años en mayo de 2021, tras asestarle una puñalada en una pelea. Se enfrenta a 22 años de prisión, según la propuesta de la fiscal.

"He pedido perdón a la familia del fallecido. Tiene que ser desgarrador lo que están viviendo", dijo en medio de las lágrimas no contenidas del procesado, que hoy se muestra visiblemente afectado aunque ha evitado el contacto directo con su progenitora, que no las emociones. Le han embargado finalmente.

"Tenía problemas con las drogas y busqué ayuda profesional, pero no había manera de sacarle de ese mundo", señaló muy afectada. "Hemos tratado de compensar económicamente a esa pobre familia pero nada reparará lo que ha pasado", explicó.

Se enteró de lo que había ocurrido cuando recibió la llamada de la Policía: "Me dijo que había tenido una pelea pero no sabía que había llegado a esto. No vivía conmigo pero estábamos juntos a menudo", explicó la madre hundida en su ánimo.

Las forenses del Instituto de Medicina Legal de León han explicado los detalles de la autopsia. La puñalada tenía dejó una herida de 3,5 centímetros a la altura del costado "muy típica de las armas blancas con punta y solo un filo", explicaron las doctoras. El sospechoso asiste muy afectado hoy a las explicaciones técnicas de las doctoras.

La cuchillada rompió una de las costillas, provocó una hemorragia interna masiva, generó un neumotórax. Era de gran profundidad, seccionó el pulmón y dejó 3,5 litros de sangre en los pulmones que se debieron a la sección de la arteria pulmonar. "Es normal que apenas hubiera sangre externa porque es un conducto interno. El herido era joven y tenía una gran respuesta vital, pero era una herida mortal", explicaron las doctoras.

La fiscal liba a preguntar por una posible mala praxis en alusión a las teorías de la defensa, no lo ha hecho por indicación del magistrado presidente: "No hay nadie imputado por esta cuestión, no conteste a esa pregunta", señaló el magistrado.

Las forenses descartan que el herido pudiera estar frente a su agresor y constatan que recibió la puñalada "cuando estaba haciendo un movimiento", pero no pudieron precisar si fue en un momento de huida. "Lo que sí se necesitó es mucha fuerza en el momento de clavar el arma".

El magistrado presidente ha rechazado el testimonio de un segundo testigo que por error se encontraba dentro de la sala escuchando el interrogatorio de la madre y que ha entendido que podría tener una versión contaminada.

A propuesta de la representación procesal de la familia del fallecido, que ostenta Fernando Rodríguez Santocildes, un trabajador de la Cruz Roja explicó que entre septiembre de 2019 y mayo de 2021 no había constancia de si el sospechoso consumía drogas o no. "Vino a tratamiento porque tenía una sanción administrativa pero luego se quedó por la necesidad de apartarse de las drogas".

También ha declarado una psicóloga de un centro privado al que acudió el sospechoso en tres sesiones. La defensa del procesado pretende hacer ver que estaba muy afectado por el consumo de estupefacientes. "Yo en realidad creo que eso le tranquilizaba", respondió la psicóloga. "Estuvo conmigo muy poco tiempo, no nos dio opción a trabajar apenas nada".