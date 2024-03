La oposición ve «humo» en los réditos que presenta el alcalde de su viaje a Catar

Publicado por L. urdiales León Verificado por Creado: Actualizado:

El portavoz del gobierno municipal empleó poco más de siete minutos para triturar las respuestas a una docena de preguntas que dejó el PP en el registro del Ayuntamiento como postre para el pleno del mes de febrero. La lectura apresurada de Vicente Canuria dejó espacio para el énfasis en asuntos relacionados con el viaje de José Antonio Diez a Catar: que las gestiones de la misión comercial con el emirato, acompañada con empresarios leonesas, siguen activas, y la defensa de la gestión del alcalde en esta embajada, que fue «importante para que la academia Aspire y catar apuesten por el club de fútbol de la Cultura, por la ciudad, y pos las misiones académicas y empresariales que fueron de la mano».

Las preguntas dirigida por el PP al alcalde a través del trámite del registro coinciden con la efeméride del año de aquel pleno municipal que reprobó a Diez por su viaje y sus encuentros posteriores en la embajada catarí en España. Ahí también se detuvo la lectura ágil de Canuria, para reprochar a la oposición la preocupación para la mala imagen del país, de la ciudad, que esta actitud indagadora genera en la embajada de catar. Cuatro de las cinco preguntas remitidas por el Partido Popular de León en la víspera del Pleno, con 24 horas de antelación, tenías que ver directamente con la visita de Diez a Catar, y con los réditos de aquella misión.

El vicealcalde y portavoz de las respuestas a las preguntas dirigidas a Diez concretó que la cantidad de 350.000 euros prometida para mejoras de estructuras deportivas ya fue recibida por la Cultura, y que el Ayuntamiento suplementará la inversión para cumplir las necesidades que planteen los clubes; aunque dejó pendiente las conclusiones sobre los avances en materia de colaboración universitaria, a través de las ingenierías aeronáutica e informática. «Pueden preguntar a la Universidad», le sugirió al portavoz del PP, que al finalizar el Pleno cuestionó la ligereza empleada por el PSOE al dar cuenta de las preguntas activadas por registro: «Los logros que él (Diez) esgrimió por aquel viaje siguen sin concretarse; siguen sin mover un papel 14 meses después, la ciudad de León está sin ese campo de fútbol por la parálisis de la falta de gestión municipal; esa es nuestra crítica, no a la Academia Aspire», concretó David Fernández. El portavoz del PP se mostró sorprendido ante la respuesta sobre las relaciones de las universidades de León y Catar. «No concretaron nada, han echado balones fuera, sobre algo que se vendió como un logro y ahora es la nada».

El portavoz de UPL se sumó a la crítica de la oposición por el contenido de las repuestas a los réditos del viaje a Catar: «Nos hemos encontrado con humo; en vez de lo que anunciaron, logros para León, avances, en una u otra dirección, y no. A mi me hubiera gustado que anunciaran que una empresa leonesa logró vías de negocio, o que llegaron inversiones a León; pero no hay nada, no hay hechos tangibles, no hay nada en concreto». «Han ofrecido respuestas vacías y huecas, y eso que lo llevaban escrito, y no dieron cuenta de cuestiones que nos habían anunciado vinculadas al viaje», valoró Eduardo López Sendino.

14 meses después El PP presentó en pleno una batería de preguntas sobre los logros y propósitos del viaje

Fricción Canuria respondió que la presencia de Diez en Catar no fue «una excursión» y sí un viaje oficial