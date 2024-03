La Guardia Civil de Tráfico "arriesga la vida" en coches con 500.000 kilómetros llenos de averías

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La Asociación Española de Guardias Civiles, que engloba todos los empleos y escalas, lleva años denunciando la falta de personal y material en la Guardia Civil y la Agrupación de Tráfico no se salva de falta de efectivos y de salir a la carretera con vehículos y furgonetas con entre 250.000 y 540.000 kilómetros.

Las quejas de la AEGC "nunca tienen respuesta y las pocas veces que alguien ha decidido que es hora de invertir en vehículos, lo hace en coches que no son aptos para el servicio que la Agrupación de Tráfico da a la sociedad, como hemos denunciado con la última compra, que además de arriesgar la vida de los agentes les obliga a infringir las leyes de circulación", critican.

Sirva como ejemplo de la falta de inversión en material móvil para los agentes de la Agrupación de Tráfico la situación en el Sector de Aragón donde el equipo de atestados de Teruel va en un vehículo con 442.702 Km. "Es más, la situación es tan grave en Aragón que entre los destacamentos se tienen que prestar vehículos para poder dar servicio en las carreteras aragonesas, aunque no se encuentra en mejor estado que el que ha tenido que ser llevado al taller, por ello muchos de los coches han tenido que ser dados finalmente de baja después de cambiar una y otra vez el motor, intentando alargarles la vida de manera infructuosa y, en definitiva, malgastando el dinero del contribuyente", añaden.

"En Huesca no están mejor que en Teruel, con coches y furgonetas que superan los 260.000 km, llegando alguno a los 320.000 km, lo que se traduce en averías constantes, alguna de ellas muy graves como la sufrida por una de las furgonetas y un coche que están en el taller después de un fallo en el sistema de frenos.

Esta es una situación que se sufre en toda la Agrupación. En el Sector de Castilla La Mancha (Cuenca) los vehículos tienen más de 275.000 km y llevan dando servicio más de diez años de ahí que podamos ver a los miembros de atestados llegar en una furgoneta con 540.000 km y motocicletas con 14 años de antigüedad y más de 180.000 km con el riesgo que supone su conducción para los motoristas de la Agrupación", denuncian.

Siguiendo con los ejemplos, el Sector de Castilla y León (Segovia), el Destacamento de Boceguillas solo tienen un vehículo para servicio, que ya ha recorrido más de 370.000 km., "y lo que le queda por aguantar ".

Ante este estado del material móvil de la Agrupación de Tráfico los agentes cuando llegan al servicio no se pueden plantear en qué estado está el coche que les toca porque si se lo plantearan no habría efectivos en la vigilancia de carretera; eso sí, lo hacen con la duda de no saber si su integridad corre peligro o si ponen en riesgo al resto de conductores porque desconocen si el coche y furgoneta oficial están en las mejores condiciones para dar servicio.

Desde AEGC volvemos a reclamar a la Administración que, de una vez por todas, invierta y renueve el parque automovilístico de la Agrupación de Tráfico y deje de poner en riesgo la integridad de los agentes que velan por la seguridad de los ciudadanos y salvan vidas en las carreteras.