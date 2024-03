El PP de San Andrés se queda con 5 ediles al marchar Eva Pérez

Publicado por p. infiesta León Verificado por Creado: Actualizado:

No ha supuesto una sorpresa. Desde hace semanas, la número 6 del PP en San Andrés del Rabanedo, Eva Pérez, caminaba en distinta senda que el grupo municipal, lo que llevó primero a redistribuir su participación en las comisiones informativas. Luego llegó el veto fotográfico a sus compañeros y el pasado jueves su renuncia a las siglas, pero no al acta, por lo que continuará en este ayuntamiento del alfoz como no adscrita. Condición que se reconocerá en el siguiente pleno ordinario.

Así que aquel error de 24 votos detectado por el PP de San Andrés tras un arduo recuento de las papeletas de los comicios del 28-M que dio un vuelco a los resultados en el municipio y permitió sumar un edil más a los populares y empatar a 6 concejales con UPL, se han vuelto a ‘esfumar’ antes de un año, porque Eva Pérez entró a la Corporación in extremis con apenas de la mano de un puñado de votos que se habían contabilizado mal, pero su salida dilapida esa ventaja y deja al PP con cinco concejales de 21 en la Corporación de San Andrés al optar ella por mantener su acta a pesar de dejar las siglas por las que fue elegida.

El movimiento posee mayor calado porque esta joven promesa, que concurrió por primera vez a las elecciones de la mano del PP en el municipio más poblado del cinturón metropolitano leonés, también ostenta el cargo de presidenta de la junta vecinal de San Andrés pueblo, que los populares arrebataron al PSOE tras dos mandatos.

Y con su dimisión como concejala del PP ahora esa pedanía queda en manos de ‘independientes’. En la localidad de Ferral del Bernesga también se han producido cambios, ya que la pedánea Susana Núñez ha dado un paso al lado para abandonar Ciudadanos. De modo que los independientes ya son mayoría en las juntas vecinales del municipio al presidir dos de las cuatro. El PSOE conserva Trobajo del Camino con Maxi Muñiz y UPL gobierna en Villabalter tras presentarse bajo las siglas leonesistas el expedáneo socialista Jesús Cuenco.

Cuatro mujeres

Ciudadanos presentó a cuatro mujeres a las pedanías de San Andrés. De Susana Núñez destacaba que aportaría experiencia tras cuatro años como concejala en la oposición en el Ayuntamiento. Una etapa que le permitió conocer de primera mano el funcionamiento interno de la administración municipal así como los problemas y las necesites del municipio. Ofrecía en su campaña electoral «honestidad y transparencia» así como su compromiso de llevar al Ayuntamiento las peticiones y necesidades de los vecinos. El objetivo, mejorar la calidad de vida y atraer nuevas familias a la pedanía y conseguir «un Ferral de 10».

Susana Núñez es la pedánea de Ferralv.v.