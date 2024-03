El mal tiempo desencadena las cancelaciones y frena en seco las expectativas del turismo

Publicado por maría j. muñiz León Verificado por Creado: Actualizado:

El vuelco climatológico de las últimas horas, y sobre todo las previsiones adelantadas en los últimos días, convierten en papel mojado buena parte de las cuentas del sector turístico leonés. Desde hace semanas se anunciaba una Semana Santa de récord en ocupación, y en estos días los empresarios viven pendientes de que las cancelaciones no se generalicen. Aunque se están produciendo. La lluvia, pero sobre todo las previsiones de frío y nieve (que ayer llegó hasta la capital leonesa), hacen que viajeros que desde hace semanas o meses tenían ya confirmadas sus reservas se echen atrás.

«El lunes se frenaron de golpe las reservas, y comenzaron las anulaciones de parte de las que ya estaban realizadas», señala Óscar García, presidente de la Asociación de Hostelería de León. Que recuerda que la ocupación de los hoteles leoneses estaba el pasado viernes al 90% para los días centrales del puente festivo. «Esperábamos llegar al 95%, e incluso colgar el cartel de lleno».

Sin datos aún, porque las cancelaciones siguen produciéndose y el tiempo empeora, García confía en que «al final lleguen los turistas de última hora en los días centrales de la Semana Santa. No será lo previsto, pero esperemos que alivie algo la situación». En todo caso, reconoce que «lo cierto es que ahora hay muchas habitaciones disponibles en León».

Turismo rural

En los establecimientos de turismo rural la ocupación será alta en todo caso, pero el lleno total con el que se soñaban no se cumplirá, y la ocupación final dependerá de las decisiones de última hora. «Y ya no será lo mismo, esas decisiones son para salir un día o dos, no para pasar cuatro noches o toda la semana. Y eso repercute también en las cuentas de los establecimientos. No nos cuesta lo mismo un cliente que se queda cuatro noches que cuatro clientes, uno cada noche».

Lo explica el secretario de la Asociación Nacional de Turismo Rural (Asetur), Jesús del Río, que cifra en entre un 10 y un 15% las cancelaciones que están sufriendo desde el fin de semana. «Hay que entender a todas las partes. Somos conscientes de que si hay alerta hay que avisar a los viajeros, pero muchas veces se cancela por miedo. La lluvia no asusta, pero la nieve, que aquí es normal, sí provoca mucho respeto entre los viajeros. Aunque al final no haya problemas reales».

El caso es que el brillante inicio de la temporada turística que esperaba el sector leonés se está viendo truncada. Con la esperanza puesta en las decisiones de última hora. Lo confirma también el presidente de la Asociación Leonesa de Empresarios de Turismo Rural (Aletur), Pedro Flecha, que incide en la sucesión de cancelaciones que se están produciendo en los establecimientos.

Despensas llenas

Desde la asociación provincial de hostelería su gerente, Paula Álvarez, recuerda además las consecuencias que este cambio de tiempo y de las decisiones de viajar provoca en las cuentas de hoteles, restaurantes y bares leoneses. «Están las despensas llenas, porque se habían hecho aprovisionamientos para atender a muchas más personas. Ahora hay un exceso de producto que ya está pagado».

Un gasto al que se suma también el que conlleva el refuerzo en las contrataciones que se había realizado para afrontar la sobrecarga de trabajo de estos días. «Si finalmente la afluencia baja de forma notable, las cuentas de las empresas del sector se van a resentir, porque se ha hecho una inversión importante con la previsión de un elevado número de visitantes. Esas son las complicaciones del sector, por eso vivimos siempre mirando al cielo. Pero sobre todo en estas fechas, que son claves para nuestras empresas».

Las salidas se mantienen

El cambio de planes no afecta, sin embargo, a los leoneses que habían decidido viajar fuera. Jerónimo Fernández Lázaro, presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes, asegura que aunque «ha habido un parón de última hora en las reservas, y hay siempre personas que esperan al último momento para contratar sus viajes, no se ha producido un volumen de anulaciones reseñable».

Es así porque «nuestra oferta no se centra en los destinos que buscan disfrutar de la Semana Santa. Quienes quieren el sol se decantan sobre todo por ir a Canarias, o al Caribe. Y el resto de los destinos son principalmente capitales europeas. Es un turismo cultural en el que no influye tanto la climatología».

La mayor parte de estos viajes se habían contratado desde febrero. «Va muy bien también la contratación de cara a los próximos meses, también con los vuelos desde León. Los viajeros ya han perdido el miedo que nos acompañaba desde la pandemia, vuelven a realizarse contrataciones con más antelación», comenta Fernández Lázaro.

