Los conductores de Alsa sopesan el paro indefinido

La huelga que comenzó este miércoles y se extenderá hasta el viernes puede acabar en indefinida. El comité de empresa de Autocares Castilla y León y Transportes Adaptados Regionales, ambas empresas del grupo Alsa, en la provincia de León, no descarta plantear una huelga general en el servicio, si la compañía no negocia tras las movilizaciones que iniciaron acompañadas de una concentración pública.

«Intentaremos hacer el máximo ruido posible para que se nos oiga. No descartamos hacer una huelga indefinida; nos lo estamos planteando y si la empresa no se aviene a negociar con nosotros, que no parece que se avenga, seguiremos con nuestras movilizaciones y la haremos» manifestó el portavoz de los conductores de las empresas vinculadas a Alsa en la provincia leonesa.

Uno de los motivos de la convocatoria es la presencia en los autobuses de dos cámaras —una que apunta al exterior y otra al interior en mitad de la luna— que monitorean constantemente la actividad dentro y fuera del autobús y que considera que afecta tanto a los conductores como al resto de usuarios de la vía y a los menores de edad que llevan en los transportes escolares.

Por eso, desde el comité de empresa se han dirigido por escrito tanto a la Consejería de de Educación como a la de Movilidad de la Junta para alertarles de la situación que se genera. «Hasta ahora sólo hemos tenido contestación de la Consejería de Educación, apelando a que es competencia de la Consejería de Movilidad y no nos han contestado nada más», comentó al respecto el representante de los trabajadores.

«Ante todo, entendemos que somos un servicio público y que estamos para servir a los viajeros; eso lo tenemos clarísimo», remarcó el portavoz del comité de empresa de las firmas del grupo Alsa en León, antes de señalar que los servicios mínimos establecidos vulneran su derecho a la huelga y lamentar que se los se hayan comunicado «de mala manera, al teléfono personal, por whatsapp».

El paro, como trasladaron en la convocatoria, afecta a 16 conductores de la plantilla de las empresas Transportes Adaptados Regionales, S.L. que está bajo el Convenio Colectivo General de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, mientras que el resto de los trabajadores llamados a la huelga pertenecen a la plantilla de la empresa Autocares Castilla y León, S.A.U. de la Estación de Autobuses de León, Vilecha Oeste, Cistierna, Portilla de la Reina y Villamanin.