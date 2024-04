Juan José Fernández, candidato a rector: «Medicina era un proyecto que ya existía desde hace nueve años»

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Juan José Fernández es el segundo candidato a rector de la ULE que pasa por los estudios de El Filandón para someterse a las preguntas, en este caso de Elena Rodríguez Costilla (es.Radio León) y Miguel Ángel Zamora (Diario de León), moderados por Mónica Murciego (La 8 León).

NUEVO ESCENARIO

c «Unas elecciones con tres candidatos son más plurales». Para el candidato, unas elecciones con tres aspirantes «son un escenario nuevo». No cree que sea «ni más fácil ni más difícil, solo es cuestión de acomodarse», dijo. «Hay que intentar acercarse al votante aunque va a ser más difícil, pero es más plural y a mí me gusta una universidad más plural».

VALORACIÓN

c «Marín no tuvo nunca idea de universidad». Con García Marín «la Universidad ha dispuesto de fondos europeos y eso marca». La pregunta «es saber si se han optimizado los recursos». Marín, desde el punto de vista de Juanjo Fernández «nunca ha tenido una idea de universidad, aunque haya tenido logros evidentes». Lo que importa es «saber si en el futuro habrá una idea de universidad». El anterior rector quería unos nuevos estatutos progresistas «pero no los ha hecho en ocho años, ni progresistas ni conservadores».

ESTRATEGIA

c «Hay que fidelizar el voto y captar nuevos». «He tenido contacto con todos los sectores y mis sensaciones son buenas. Soy profesor de Derecho y soy muy respetuoso con la ley, nuestro contacto ha sido bis a bis hasta ahora», explicó. «Nos falta el contacto con l agente, no hemos podido pulsar el contacto con la gente hasta el lunes», dijo. El «tú a tú no es fiable» porque «los primeros con los que hablas son tus partidarios». Hay que «fidelizar el voto».

UN HÁNDICAP

c «Resulta muy difícil remover la estructura de poder». «Cuando hay una maquinaria establecida, es muy difícil dentro de la Universidad ganar a quien está en el poder porque tiende a perpetuarse». Un argumento: «Yo en las elecciones anteriores no gané porque era muy difícil reunir recursos materiales y humanos suficiente». Pero las cosas han cambiado: «Ahora tenemos lo que necesitamos y hay que hacer un esfuerzo». Hubo «un desliz intencionado» para hacer sabe que el equipo de gobierno ya tenía una candidata «y una persona a la que nadie conocía, ha empezado a tener mucha influencia».

LOS OTROS CANDIDATOS

c «Va a haber tensión pero sobre todo respeto». El clima de la campaña va a ser tenso «pero de respeto». Básicamente «porque queremos encontrar universidad». La candidata Nuria González «no reunía algunos requisitos» pero aún así «nunca lo he dicho en púbico. No hay que copiar los malos ejemplos». La Universidad de León ha perdido en pluralidad».

TERESA MATA

c «No me preocupa en absoluto lo que haga». «No se sabía si se iba a presentar pero era un escenario posible. No me preocupa lo que hagan los demás. Lo que sí me preocupa es que se está perdiendo la pluralidad y hemos vivido cuatro años en los que si no seguían el dictado del poder, sufrías perjuicios. Nunca había habido tantos expedientes disciplinarios en la Universidad de León».

LEONESISMO

c «Hay una sensibilidad que no se puede esconder». No puede haber «un escenario de miedo» y es necesario que las ideas de León «fructifiquen», dijo el candidato. «He vivido una forma de ser y una sensibilidad, se llame leonesismo o se llame como se llame y eso no se puede esconder». La Universidad de León «no puede ser apolítica, hay que vivir las ideas».

MEDICINA

c «Enfrentarse a la Junta es un error pero la facultad vendrá». José Luis Mauriz «que va en mi equipo de gobierno» ya tenía hace nueve años «un documento firmado con el proyecto de Medicina para León». Por eso «no entiendo que se haya esperado tanto». Enfrentarse a la Junta «es un error» y el proyecto llega ahora «tarde». En cualquier caso «se va a conseguir en el próximo mandato».

MODELO DE MANDATO

c «He cambiado de idea, seis años me parecen mucho». Los periodos de gobierno estipulados «ya no me gustan como los había pensado, ahora soy partidario de seis años como máximo pero renovables en 4+2 o en 3+3». Es porque «no se puede aguantar a una persona si se está equivocando».

TITULACIONES

c «Hay que hacer una apuesta por la Universidad ‘online’. «No cambiaría el mapa de titulaciones pero sí fomentaría el modelo online, sobre todo en Ponferrada». La Universidad tiene los órgano colegiados «apagados» y «poco participativos». Hace falta profundizar en «la conciliación del estudiante».

«El anterior rector quería unos nuevos estatutos progresistas «pero no los ha hecho en ocho años, ni progresistas ni conservadores. Tampoco ha tenido nunca una idea de universidad, sólo ha recibido fondos europeos y nada más»

«Yo en las elecciones anteriores no gané porque era muy difícil reunir recursos materiales y humanos suficiente. Pero las cosas han cambiado, ahora tenemos lo que necesitamos y hay que hacer un esfuerzo adicional»

«He vivido una forma de ser y una sensibilidad, se llame leonesismo o se llame como se llame y eso no se puede esconder. La Universidad de León «no puede ser apolítica, hay que vivir las ideas con toda su intensidad».

www.diariodeleon.es

EL PROGRAMA COMPLETO EN...