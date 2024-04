Armunia reclama mejorar las comunicaciones y cambiar el PGOU para salir de su abandono

Las viviendas entre las calles San Juan Bosco, García Lorca e Inocencio Rodríguez acogen las renta per cápita más bajas. MARÍA FUENTES

Cuando la ciudad mira a Armunia ve «un barrio inseguro y estigmatizado, con población envejecida, migrantes y una importante comunidad gitana». Al otro lado del espejo, cuando los vecinos de la pedanía observan a la ciudad se sienten «abandonados deliberadamente por la administración municipal y desatendidos por los políticos desde hace más de 40 años». En mitad de estas dos imágenes, el Colegio de Arquitectos de León ha elaborado un plan, tras pulsar la realidad de los habitantes, anotar sus reivindicaciones y analizar los datos, en el que se reclama «mejorar las comunicaciones con el Hospital, los centros de trabajo y la Universidad», eliminar las barreras, sobre todo la que marca el tren, y modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que «impide la ampliación y mejora del parque de vivienda, en el núcleo del pueblo originario».

El dictamen forma parte de un documento que este jueves se expondrá, a las 19.00 horas, en el salón de actos de la Casa de Cultura de Armunia, y mañana se explicará en la sede del Colegio de Arquitectos, a la misma hora. En el informe se incide en que «el tren crea una barrera con el resto de la ciudad» y además existe «una concentración del tráfico, del Parque Tecnológico y el polígono de Villacedré, en calle Calvo Sotelo, en donde con los cambios recientes se ha agravado la situación del cruce de Michaisa». Como propuestas, se apunta el «soterramiento del tren a su paso por la ciudad, desde Trobajo del Cerecedo; el traslado de clasificación a Torneros; y la eliminación de los pasos a nivel existentes en el otro ramal de la vía férrea, entre Armunia y el Parque Tecnológico».

Las mejoras no se quedan en la línea férrea, sino que también se plantea «mejorar la comunicación del Parque Tecnológico, la ciudad y el polígono de Villacedré, para eliminar este tráfico del núcleo rural en la calle Calvo Sotelo; completar la conexión de la rotonda de Los Juncales con una conexión subterránea bajo las vías hacia Oteruelo; mejorar la gestión del servicio de autobuses y la comunicación con zonas mal abastecidas, ya que sólo hay comunicación con el centro; favorecer la comunicación peatonal con la ciudad; y aumentar la seguridad vial en la zona de las avenidas Antibióticos y Portugal».

El trabajo incide en la «importante» necesidad de «superar el grado de aislamiento del barrio y atraer a ciudadanos del resto de la ciudad para cambiar la imagen y aumentar su actividad». Armunia «dispone de terrenos vacíos que son espacios de oportunidad, zonas naturales, como la presa del Bernesga», donde se propone crear «un parque fluvial de índole metropolitano, equipado con una vía verde», además de «terrenos vacantes entorno a Agrónomos»

El plan Armunia insiste en que «el PGOU de León paraliza el desarrollo de Armunia». Los expertos detallan que «está calificado demasiado ‘Suelo Urbano No Consolidado’, en unidades de actuación no operativas, que bloquean y no permiten las pequeñas actuaciones de ampliación o mejora del parque de vivienda, así como la construcción en solares vacantes», por lo que reclaman al Ayuntamiento de León «una modificación puntual que permita pasar la mayor parte a ‘Suelo Urbano Consolidado’».

Los cambios posibilitarán además que se pueda «ofrecer un terreno para la realización de un edificio de aparcamiento disuasorio, dada la dificultad de aparcamiento en el centro de León, dotado con oferta comercial y de restauración», como se recoge en el plan, en el que se plantea también «crear huertos colectivos y un mercado agroecológico, donde se vendan productos de la zona».

El informe incide en que hay «aceras en mal estado y calles sin asfaltar, como La Legión» e insiste en «mejorar el viario interno del núcleo rural para mejorar el acceso peatonal y la accesibilidad en general». Además, se avisa de que «el alumbrado público es irregular y el sistema de recogida de residuos es deficiente», por lo que exigen que se hagan planes específicos para ambos.

En Armunia está la zona con menor renta per cápita de León con apenas 8.178 euros. Hay 90 familias en extrema pobreza, como se incide en el informe «por falta de oportunidades de trabajo». Aunque la zona está «bien equipada», con centro de salud, casa de cultura y colegios, «el problema es su estado y uso». Lo expertos plantean «promover el comercio de proximidad».