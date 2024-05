«El reto es dar de comer a la humanidad»

Publicado por maría j. muñiz León Verificado por Creado: Actualizado:

«La veterinaria tiene un reto muy importante, que es dar de comer a la humanidad. Fundamentalmente, a través del desarrollo de tecnologías que complementen a los sistemas tradicionales de explotación, de forma que se produzca una proteína de buena calidad para la alimentación, con el condicionante de que esté disponible además a precios accesibles». Elías F. Rodríguez Ferri, presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, analiza no sólo los múltiples retos del concepto de ‘una sola salud’ que lleva décadas defendiendo, como pionero que fue en este aspecto. Hoy, extendida la sensibilización, sigue habiendo asignaturas pendientes no sólo en las medidas administrativas que se relajan tras crisis históricas como la pandemia de covid, sino a la hora de poner en práctica la necesaria colaboración entre todos los investigadores implicados en el objetivo final de preservar la salud humana. La oferta de la Academia de Veterinaria al recién nacido Instituto de Investigación Biosanitaria de León es un ejemplo, pendiente aún de concretarse.

Rodríguez Ferri defiende que entre los principales retos de la veterinaria actual se encuentra «todo lo que hace referencia a un concepto de salud centralizado. Por ejemplo con las zoonosis emergentes, sobre todo después de lo ocurrido con la pandemia, presuntamente de origen animal. Las advertencias a que la situación puede repetirse son constantes, y un frente de acción común es fundamental. Sin embargo, a pesar de las constantes alertas de las autoridades sanitarias internacionales y de sus recomendaciones, los gobiernos suelen olvidarlas pronto».

El presidente de la academia señala «un tercer elemento, además del concepto de ‘una salud’ y la necesidad de proveer de alimentos a la humanidad, que está en el centro de los retos para los veterinarios: cuidar el medio ambiente». En distintos aspectos. «No sólo porque los animales contribuyen a producir contaminación ambiental, sobre todo en grandes explotaciones; sino también en lo que tiene relación con velar porque las condiciones de producción y explotación sean cada vez más cuidadas y respetuosas con el medio ambiente».

Rodríguez Ferri defiende así trabajar en común con una visión de la sanidad en términos globales, «con los tres elementos, en los que se superpone la triada del hombre, el animal y el medio ambiente. Ese es el paradigma de una sola salud, en el que se concretan los retos más importantes de la veterinaria para el futuro».

Por lo que se refiere al camino de la investigación en el ámbito veterinario y los principales avances que están produciéndose, el doctor señala que «la veterinaria, afortunadamente, es una ciencia muy diversa y amplia, va en muchas direcciones. Una de las contribuciones más importantes que realiza en este momento, y de cara al futuro, es la colaboración con el fin último de preservar la salud humana». Por ejemplo, cuando se refiere a la utilización de los animales como modelo de estudio para enfermedades humanas. «O en el uso para el tratamiento de enfermedades humanas de difícil diagnóstico, como son las enfermedades mentales o de raíz neurológica. También en avanzar en tecnologías de producción respetuosas con el medio ambiente».

Tenencia responsable

El presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León reflexiona igualmente sobre las implicaciones del aumento de mascotas en los hogares. «Todo esto tiene sus riesgos, y eso obliga a que la convivencia deba ir acompañada de una serie de normas, entre ellas que se respeten absolutamente las condiciones de cuidado higiénico y responsable. Este debe llevarse hasta sus últimos efectos».

De hecho, explica Rodríguez Ferri, en Estados Unidos y otros países se han establecido ya consultas de atención primaria que cuentan con veterinarios. «La gran presencia de mascotas obliga a coordinar las dos especialidades, ya vemos por las cifras que nos dan últimamente que en nuestras sociedades hay más perros que niños, y eso pone de manifiesto la necesaria atención que exige tener cerca a estos animales».

Recuerda que «los animales no pueden estar como hace décadas, que no se les prestaba atención, hoy hay que ejercer una tenencia responsable a todos los niveles. Ahora los animales de compañía se consideran una parte de la familia, y necesitan atención y seguimiento sanitario a todos los niveles».

El veterinario insiste en que «la salud no es patrimonio de nadie en particular, no sólo médicos y veterinarios, sino cualquier especialidad tiene terreno para colaborar, porque las cosas son cada vez más complicadas. Hace unos años la ciencia parecía más simple, pero las nuevas tecnologías ponen de manifiesto la necesidad de colaborar en profesiones que están muy tecnificadas. Todos somos necesarios».

«El hombre, el animal y el medio ambiente son la triada del paradigma de ‘una salud’, donde se concentran los retos»

«Hemos ofrecido nuestra colaboración al Instituto de Investigación Biosanitaria, estamos pendientes de respuesta»