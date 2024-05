El PSOE de León exige a Tudanca explicaciones por negarse a tramitar el 18 de abril como fiesta de las Cortes Leonesas

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La escalda de tensión entre el PSOE de Castilla y León liderado por Luis Tudanca y el PSOE de León continúa, en esta ocasión a costa de la exigencia de un segundo festivo autonómico para conmemorar las primeras Cortes celebradas en León.

El secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, ha escrito una carta a Tudanca para conocer los motivos por los cuáles la Proposición no de Ley presentada por el PSOE de León, firmada y apoyada por el Grupo Parlamentario Socialista, en relación a declarar el día 18 de abril como festivo autonómico, no ha sido registrada en las Cortes de Castilla y León, siguiendo un curso normal. "Han pasado ya más de dos semanas, pero no hemos tenido noticias, tampoco de que haya surgido ningún tipo de contratiempo que pueda justificar su demora jurídica", expresa Cendón en la misiva.

La negativa a tramitar el festivo que pide León por parte del PSCyL, según recuerda Cendón, no tiene ningún fundamento, ya que una Proposición no de Ley es una iniciativa parlamentaria a través de la cual la Cámara expresa su posición ante una determinada cuestión o insta al Gobierno a seguir una política concreta o a realizar alguna acción. "Por eso considero adecuado un pronunciamiento en este sentido", añade.

Ese festivo ha suscitado también el consenso del alcalde de León, José Antonio Diez, y del ministro Óscar Puente. "Resulta muy reseñable que esta iniciativa haya conseguido que los dos estén de acuerdo. Un esfuerzo del que el resto deberíamos tomar nota y seguir su ejemplo en un reconocimiento tan necesario".

"Nuestra provincia -agrega Cendón en la carta- bien merece que tratemos de unificar criterios que nos vuelvan más fuertes en nuestras reivindicaciones, y la del reconocimiento del 18 de abril como fiesta en Castilla y León, en conmemoración de las primeras Cortes Leonesas, se trata de una propuesta jurídicamente posible, una propuesta no excluyente y en positivo, ya que el acontecimiento que queremos honrar es motivo de orgullo, no sólo para los leoneses y leonesas, sino para toda la comunidad autónoma. En democracia se celebran las victorias de la democracia, y estas primeras Cortes lo fueron".

Cendón recuerda a Tudanca que "Castilla y León está compuesta por dos regiones que deben de tener igualmente dos fiestas autonómicas oficiales: una el 23 de abril, y otra el 18 de abril".

Por otro lado, la exigencia de que el Gobierno de la Junta declare León como primera sede oficial de Las Cortes de Castilla y León, tal y como se pide en el texto de la PNL, "es justo", también en opinión de Cendón. "Por respeto y reconocimiento, todas las sesiones de inicio de legislatura, así como otras conmemorativas y las comparecencias del Procurador del Común, se deberían

de celebrar en el claustro de San Isidoro, primera sede oficial de Las Cortes de Castilla León, 7 de mayo de 2024 y León. Así lo incluimos en nuestras ponencias autonómicas y provinciales, fruto del debate en nuestros congresos".

En primer lugar, quiero agradecerte la disposición y el interés que siempre has mostrado en relación a las necesidades de la provincia leonesa, al desarrollo de sus proyectos e intereses que, como secretario general del PSOE de León, he puesto en tu conocimiento para unir fuerzas y poner en común fórmulas de colaboración en beneficio de esta tierra.

Como secretario general del PSOE de León, y de forma personal, Cendón solicita a Tudanca celeridad "en el registro de tan noble cuestión". "Es fundamental que desde las instituciones de Castilla y León se reconozca y proteja la identidad leonesa", asevera el líder de los socialistas leoneses.