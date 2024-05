«No estoy de acuerdo con volver a escribir la historia de otra forma»

Pollán se sometió a las preguntas de Arturo Martínez (Es la mañana de es.Radio León), Joaquín S. Torné (Diario de León) y Roberto Núñez (La 8) en la tertulia ‘El Filandón’ emitida anoche.

CRISPACIÓN

c «Mentiría si dijera que no la hay pero intento evitarla». «Mentiría si dijera que no hay crispación, pero intento que no sea así. Ha bajado en los últimos meses, cosa rara en periodo preleectoral. Peor no todo lo que sale es la realidad del Parlamento en el día a día. Los Plenos duran ocho horas y solamente hay tensión en momentos puntuales pero es lo que aparece en los medios de comunicación, que hacen su trabajo. Yo intento que no se acentúe la tensión».

CONTROL

c «Ya van muchas veces que en el Congreso no se responde». «En Castilla y León son mínimas las veces que se desvía la respuesta en las sesiones de control. La oposición tiene una labor de control al Gobierno y en el caso nacional, ya van muchas veces que se pregunta por una cosa y se contesta otra. Eso da carta de verdad al que pregunta. Cada partido trata de sacar rédito a su labor pero hay mucha teatralidad. Lo de la máquina del fango es buscar ocultar la realidad».

ÓRDENES

c «Nadie de mi partido ha intentado dirigirne». «Nadie me ha dado orden alguna de mi partido o del Gobierno autonómico para influir en mi labor. Algún problema ha venido incluso de mi propio partido. La crítica siempre es buena y la visión de mi partido es positiva».

DIFERENCIAS

c «PP y Vox somos partidos radicalmente distintos». «Hay que partir de una base y es que somos dos partidos radicalmente distintos pero como coalición de Gobierno no es fácil. Ellos llevan 35 años en el mando pero gobernamos a más de trece millones de personas para las que estamos haciendo cosas útiles. Defendemos nuestras posiciones y cada uno busca su espacio. Somos leales en los sitios donde gobernamos con el PP y Mañuco ha dicho ya varias veces que somos un mismo gobierno».

COALICIÓN

c «Hemos demostrado que podía funcionar». «Hemos sido leales incluso en los preparativos de las elecciones. El Gobierno de Castilla y León funciona y es la proporción que los ciudadanos han querido darnos. Desde el día siguiente de las elecciones se ha planteado que no íbamos a durar. Éramos el primer Gobierno al que llegábamos y no ha sido el fin del mundo que predijo la historia. Es lícito que sigamos queriendo crecer».

CORRUPCIÓN

c «En cualquier otro país el Gobierno ya habría caído». «Creo que lo que se está viviendo en este país con la corrupción, se habría llevado a un gobierno por delante en cualquier otro país. Estamos dando una imagen de descrédito. Decir que en campaña no se iba a pactar con nadie y que no iba a haber amnistía y se ha aprobado a los poco meses. La falta de credibilidad es alarmante. Cada día aparece un caso de corrupción nuevo. La mujer de Sánchez estaba investigada un mes antes de su carta lacrimógena pero si cedes a quien te pide una cosa nueva cada vez».

CRÍTICAS

c «El PP se manifiesta contra el PSOE y luego pacta con ellos». «Hay que separar lo que se hace en las autonomías y la labor de partidos. Todos queremos sacar a Sánchez del Gobierno pero lo buscamos de diferente forma. El PP sale a la calle contra la amnistía un domingo y pacta con él un lunes. No hablamos de ultraizquierdistas, hablamos de partidos independentistas o de separatistas. Pero el PSOE nos quiere convencer de que no hay comunismo. Que nos llamen ultras nos entra por este lado y nos sale por otro».

MEMORIA HISTÓRICA

c «Hay que atender a todas las víctimas, no solo algunas». «Estoy de acuerdo con la Ley de Concordia, pero no con querer volver a escribir la historia de otra manera. Hay que atender a todas las víctimas, no solamente a algunas. La historia no comenzó en 1936».

CARGO

c «Estoy encantado con mi puesto, me llevo bien con todos». «Estoy encantado con mi cargo, tuve un periodo hasta la toma de posesión que me dio tiempo a ponerme al día. Puede haber quejas pero tengo buen trato con todo el mundo, aunque personas que me negaron el saludo en mi toma de posesión, ahora me han pedido perdón».

LEONESISMO

c «El victimismo no es correcto con tanta inversión autonómica» . «No es correcto el victimismo de León, es la provincia con más inversión de la autonomía con 228 millones. El problema viene de años atrás y arrastramos una pirámide poblacional complicada pero hay que aprovechar las elecciones del día 9 de junio para la agricultura y la ganadería».

