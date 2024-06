El mejor bocado de España tiene sabor a León

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Sabe a León y también a Zielo. ¿Su nombre? 'Panzetto' y su combinación de sabores y presentación le han llevado a alzarse con el segundo puesto de la categoría Best Sandwich Spain 2024 del I Campeonato de España de Bocatas cuya final se celebró este martes en Oviedo.

Esta propuesta sabrosa y contundente, de Zielo León, era una de las dos con sello leonés que llegaron a la final de esta cita gastronómica a la que se han presentado más de 100.000 propuestas que han superado los 20.000 votos en total. La otra, el bocadillo 'The Goat' del local leonés The Pit Ribs and Wings también se ha llevado su pedacito de gloria: el segundo puesto de la categoría Mejores Bocatas de Castilla y León 2024.

'Panzetto' tiene como protagonistas el pan brioche artesano, col slow con mayonesa de kimchy, panceta ibérica, pepino holandés encurtido, salsa barbacoa casera y queso raclette fundido al momento como toque final antes de hincarle el diente.

Un bocado de premio.