Urraca I de León reina ahora en el Congreso

Rebelde, empoderada y adelantada a su tiempo: así era Urraca I de León, conocida como La Temeraria, la primera monarca de Europa en ejercer un reinado de pleno derecho. Su legado se ponía de manifiesto este miércoles en la Comisión de Cultura celebrada en el Congreso. Allí se debatía una Prososición No de Ley presentada por el PSOE para celebrar el noveno centenario de la muerte de la reina Urraca I de León en la que participaban los diputados del PSOE y el PP por León Javier Alfonso Cendón y Ester Muñoz, respectivamente. También, en nombre de Alantre, acudía en defensa de la historia de León el diputado de la Chunta, Jorge Pueyo, quien no se olvidó de mencionar que ese mismo día, ayer miércoles 26 de junio de 2024, la Diputación de León aprobaba la moción que pedirá al Gobierno y a la Junta la constitución de la Región Leonesa como autonomía.

La presidenta provincial y vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, Ester Muñoz, presentaba por su parte una enmienda el Congreso de los Diputados para "poner en valor" la figura de Urraca I de León con motivo del noveno centenario de su fallecimiento y pedía al Gobierno que impulsara la creación de unidades didácticas para que todos los niños de España estudien su reinado.

"Hace 943 años el Reino de León daba la primera mujer que reinó en España y Europa por derecho propio", remarcó la presidenta provincial durante su intervención en el Congreso, por lo que también propuso que el Gobierno impulse, en colaboración con las consejerías de Educación del resto de comunidades autónomas la creación de unidades didácticas para que los escalares puedan conocer su figura y legado.

Recordó que "a los leoneses no nos hace falta inventarnos y manipular la historia porque está documentada" frente a los discursos de "ciertos grupos" que "hablan de derechos históricos y hablan con desprecio de aquellos que no forman parte de esas regiones".

Muñoz insistió también en la difusión internacional, a través del Instituto Cervantes y de Acción Cultural Española, de la efeméride del noveno centenario de la muerte de Urraca I de León, que recalcó, "fue la primera reina europea".

La enmienda presentada por el Partido Popular, y que fue aceptada por los grupos, también recoge que sean los Reyes de España quienes ostenten la presidencia de honor de esta efeméride.

Por su parte, el secretario general del PSOE en León, mostraba a través de sus redes el total apoyo a la conmemoramos el 943º aniversario del nacimiento de Urraca I de León, "una pionera del liderazgo femenino en Europa. Su legado, muchas veces ocultado por la historia, merece ser reivindicado".

"Este miércoles -por ayer-, en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, defenderé una Proposición No de Ley para celebrar el noveno centenario de su muerte y poner en valor su contribución a nuestra historia y a la igualdad de género".

¿Quién era Urraca I de León?

Urraca, hija y sucesora de Alfonso VI y Constanza de Borgoña, ascendió al trono de León en 1109 y reinó durante diecisiete años, en los que demostró ser una mujer "muy adelantada a su época" y "cambió las reglas que marcaban cómo las reinas debían comportarse", explica el autor que recupera la figura nueve siglos después: el escritor Francisco Sempere en su novela histórica "La cortesana de León" (Ediciones B).

"No se limitó a ser regenta, ella quería reinar y no estar sometida por su marido", afirma el autor, que acentúa el papel que ejerció su tía y tocaya, Urraca de Zamora, como la persona que instruyó y sirvió de referente a la reina para no dejarse avasallar por "el patriarcado de la época".

"Urraca de Zamora fue una mujer muy inteligente y rebelde, que estudiaba, participaba en las conversaciones políticas, montaba a caballo e iba de cacería con sus hermanos", relata Sempere, que precisa: "No la dejaron gobernar, pero proyectó en su sobrina todo lo que a ella le hubiese gustado hacer".

Este libro surge de la curiosidad que despertó en el autor la corte de León, tras recabar información para una de sus anteriores novelas, "El enigma de León" (Algorfa), por lo que decidió investigar y profundizar en la historia de Urraca I de León.

La Temeraria, apodo por el que es recordada la monarca, tuvo que asumir muchos riesgos hasta llegar a su posición, y el primero fue su matrimonio con Alfonso I de Aragón, una unión que "da para mucha literatura", según Sempere.

"En la novela se describen los enfrentamientos entre ellos, las negociaciones y cómo, pese a que otros luchan por destruir su matrimonio, ellos no lo permiten", indica Sempere, que recalca: "Nadie conoció mejor a Alfonso I que la propia Urraca".

La novela no es solo un relato histórico, pues también entraña partes de ficción, como el personaje de Lisarda, una cortesana que hila la trama y que, para el escritor, "muy bien podría haber pertenecido a la corte por cómo está engarzada en el argumento".

Sempere incluye en esta obra "un toque de novela negra", género de sus anteriores libros, justamente a través de Lisarda, a la que utiliza para desarrollar los entresijos de la corte, donde la prostituta se enfrenta a varios episodios traumáticos.

Estos hechos tornan su carácter, que al principio se concibe como "débil, aunque táctica y sibilina", y la convierten en una mujer "más fuerte y agresiva", que necesita de "mucha inteligencia y astucia" para "sobrevivir" en la corte de la reina.

Las mujeres y su afán de supervivencia en un mundo masculino que las relegaba a un segundo plano, donde "las reinas sólo podían dar herederos y aportar su dote al marido", conducen esta novela.

Francisco Sempere recupera esta historia para "plasmar en el papel aquellos personajes históricos", como la reina Urraca, que gracias a su "empeño e inteligencia" han marcado "la trayectoria de España".