Fusté: «Estamos al inicio de un ciclo de inversión masiva en TIC e inteligencia artificial»

Una Europa que ve sobre todo incertidumbre en su futuro después de que la economía alemana, su motor, haya ‘gripado’ y la inestabilidad e ingobernabilidad se han instalado en sus instituciones. Una China en shock. Y un Estados Unidos que se prepara para «la llegada del Trump 2.0», con un cambio total en el escenario económico mundial y la amenaza de una enorme barrera arancelaria a todos los productos, también a los europeos, que «llueve sobre mojado» en la ralentización del crecimiento de los últimos años. Este es el escenario al que tienen que estar atentos los inversores al menos hasta finales de 2025, según adelantó ayer el economista jefe de Andbank, Álex Fusté, durante la XXXII Conferencia Anual de Estrategia, celebrada en el Auditorio Ciudad de León.

De la mano de la directora de la entidad en León, María Jesús Soto, varios analistas y expertos hicieron repaso de las previsiones de comportamiento de los mercados a corto y medio plazo, en un escenario de especial incertidumbre a nivel global.

«A lo largo de 2025 veremos nuevos máximos en los mercados, sin que necesariamente el cierre del año coincida con esos máximos», concluyó durante su intervención Fusté; que advirtió que «estamos al inicio de un ciclo de inversión masiva en tecnología e inteligencia artificial. No hay perdedores ahí, pero sí claros ganadores».

El economista jefe centró buena parte de su intervención en la previsible evolución de Estados Unidos, con la llegada de nuevo a la presidencia de Donald Trump. «La Reserva Federal viene recortando tipos, la pregunta es qué va a hacer ahora, cuando las decisiones que anuncia el nuevo presidente implican un aire inflacionario». Fusté recordó que tras la victoria del republicano «el cuadro que los inversores dibujaron es de un seguro crecimiento en EE UU, pero en ningún otro lugar. No pasa nada excitante fuera de ese país, pero ellos sí lideran una apasionante y nueva revolución tecnológica, que no sabemos dónde va a acabar, pero seguro va a cambiar el mundo». El riesgo, explicó, es que se desate una «lucha cuerpo a cuerpo entre Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por el control de los tipos de interés. Pero no lo creo probable».

El economista jefe de Andbank se refirió también al escenario europeo, claramente marcado por los problemas de Alemania. «Cuando Trump llegó en 2016 los países europeos le descalificaron. Eso tuvo un coste entonces, y lo tendrá ahora». Además, «ya no somos tan fuertes como entonces. El modelo económico alemán ha gripado, estaba basado en energía barata y exportaciones a China. Además, el gobierno tripartido no ha sabido superar sus diferencias, habrá elecciones en febrero y todo es una duda sobre la estabilidad. Eso es una mala noticia para Europa». La realidad es que «las empresas europeas se tienen que financiar casi al doble que las americanas ahora».

«El tiempo es una ventaja para el inversor» «El tiempo es una gran ventaja para el inversor, y esta estrategia es una solución intergeneracional que ayuda a los inversores a constituir un capital no sólo para sí mismos, sino también para las generaciones futuras». Ese fue uno de los mensajes que transmitió ayer en la Conferencia Anual de Estrategia Ramón Carrasco, director de Desarrollo de Negocio de Carmignac. Insistió en que «la principal razón de nuestro éxito reside en nuestra paciencia y disciplina, que se reflejan en nuestras principales posiciones, que son convicciones a largo plazo».



Carrasco habló de la oportunidad de inversión que supone en renta variable global el fondo Carmignac Portfolio Grandchildren, que invierte «en empresas de calidad a nivel mundial, con un enfoque basado en firmes convicciones». El gestor lleva a cabo un proceso de selección basado en compañías que puedan demostrar una elevada rentabilidad, sostenible en el tiempo; y que reinvierten sus beneficios en mantener su posición dominante mediante innovación, investigación y desarrollo. «Hemos mantenido esas empresas durante más de cuatro años, lo cual demuestra la confianza en su potencial».



El director de Desarrollo de Negocio de la gestora destacó durante su intervención que «actualmente los sectores en los que encontramos más valor son los de salud, tecnología, consumo básico y finanzas».



Destacó a empresas como Nvidia Novo Nordisk, ASML y L’Oreal.

Ramón Carrasco, director de Desarrollo de Negocio de Carmignac. RAMIRO

«Hay que ser selectivo, el mercado no es barato» El director de Ventas de M&G analizó anoche la posibilidad de rentabilidades tanto en renta fija como en renta variable. «La situación del mercado de renta fija ha dado un cambio importante en los últimos meses. Ahora sí puede tener sentido porque las rentabilidades que se pueden encontrar en los bonos han cambiado drásticamente, y ofrecen un potencial atractivo de rentabilidad para los próximos meses, junto con una buena capacidad de diversificación en caso de escenarios de volatilidad».



En renta fija corporativa pensamos que las compañías de mayor calidad ofrecen, en este entorno de desaceleración económica, rentabilidades atractivas que pueden superar a la inflación con un riesgo controlado. Pero es muy necesario ser muy selectivos, ya que el mercado en su conjunto no está barato».



Por lo que se refiere a la renta variable, Borja González consideró que «la infraestructura cotizada podría brindar un crecimiento fiable y sostenible en el largo plazo». La infraestructura cotizada «en general presenta características de mayor rentabilidad por dividendo, y menor volatilidad que la renta variable global, a la vez que brinda acceso a tendencias de crecimiento estructural a largo plazo, como energías renovables, transporte limpio y conectividad digital y siempre buscando un crecimiento anual del dividendo que como mínimo nos proteja del aumento de la inflación». Los activos van desde infraestructura tradicionales hasta activos que respaldan el mundo cada vez más digital.

La Conferencia de Estrategia de Andbank advierte de la debilidad de la economía europea y de AlemaniaRAMIRO



Treinta años de premios en el concurso de bolsa

Más de 2.500 participantes, la mayor parte de ellos de 160 centros educativos del país, han competido en la XXX edición del Concurso de Bolsa , que tiene un objetivo formativo y en el que los ganadores no son los que más ganan, sino los que en sus movimientos suman menor volatilidad y cumplen las exigencias de formación. El primer premio fue para Elisa Escobar, de Madrid; el segundo para Elías Rivero, mecánico de León y el tercero para David Rivero, técnico de mantenimiento del Hospital de León. El premio especial del jurado fue para Álex Medved, de la FP de Actividades Comerciales del IES Santa Úrsula de Tenerife.

«Es destacable la fortaleza financiera de Andbank» El ceo de Andbank en España, Ignacio Iglesias, comenzó anoche su intervención felicitando a María Jesús Soto por el premio recibido como mejor banquera privada del Oeste de España por Citywire. Recordo que el banco está presente en España desde 2012 y cuenta con 23 centros de banca privada y 160 agentes, Desde 2016 registra un crecimiento medio anual del 18% y desde que comenzó a operar en el país ha incrementado su cartera más de un 25%, en casi 5.700 millones de euros.



«Nos está yendo bien por la fortaleza financiera del banco, en liquidez estamos muy por encima del mínimo regulatorios, tambien en morosidad, con un 0,1% frente a la media del 3,6% del sector bancario. Y nuestros registros en solvencia también son muy superiores a los del sector», remarcó.



Incidió en la importancia de la relación de los banqueros con los clientes, y resaltó el compromiso social de Andbank con causas como la investigación contra el cáncer que llevan a cabo.

Ignacio Iglesias, ceo de Andbank.RAMIRO



«Hay que asesorar en los cambios fiscales» "No podemos luchar contra el establecimiento de nuevas normativas fiscales, para eso están el Gobierno y el control de la Agencia Tributaria, pero sí tenemos que trabajar cada vez más en el asesoramiento que sobre todas las novedades y posibilidades ofrecemos a nuestros clientes. Fortalecer nuestro apoyo en la planificación fiscal frente a todas las novedades que surjan, para obtener los mejores resultados». El director de Planificiación Patrimonial de Andbank, Marcelino Blanco, reflexionó anoche sobre la tormenta de cambios fiscales y las propuestas de los distintos grupos parlamentarios, y lo que implica para los ciudadanos y para la planificación del patrimonio de los ahorradores.



Blanco reconoció que todo el debate sobre las subidas de los impuestos, especialmente en lo que se refiere al patrimonio, sucesiones, grandes fortunas o empresas, genera una sensación de inseguridad jurídica en la normativa a aplicar. Ironizó con algunos de los cambios propuestos por algunos de los partidos, pero reconoció que todas las enmiendas que se presentan y debaten para modificar el paquete de medidas fiscales obligan a mantener una especial atención por parte de los asesores para buscar las mejores soluciones.



Desde Andbank señaló que el equipo de Planificación Patrimonial es «muy activo» en este sentido, y anunció que, por ejemplo, acaban de poner en marcha un simulador fiscal para apoyar la tarea de los asesores. «Trabajamos siempre con el objetivo de hacerles la vida más fácil en este entorno de cambios constantes».