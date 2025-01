Los negocios damnificados por el reventón en Puente Castro tras 19 horas sin agua: "He perdido el día"

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La pasada noche la rotura de una importante tubería de la red de abastecimiento sorprendió a León en Fernández Ladreda, con la calle Murillo, la misma en la que se ubica el colegio Luis Vives y que fue una de las más afectadas. El reventón de una tubería de 600 mm de diámetro sembró el caos tras provocar inundaciones en la zona y dejar sin agua a los vecinos durante horas en diversos barrios de la capital leonesa e, incluso, con cortes de electricidad a alguno de ellos.

Una de las zonas afectadas ha sido Puente Castro, donde los vecinos han mostrado su malestar, ya que denuncian llevar sin agua potable desde las 21:30 de este martes. Miguel L, vecino afectado, cuenta que no han recibido ningún tipo de información, por lo que este mediodía continúa sin saber cuándo volverá el agua a su casa. "Ayer por la noche sobre las 21:30 vimos como el agua empezó a perder presión y pensamos que sería algo del edificio. La sorpresa fue cuando esta mañana nos enteramos de lo que había pasado y vimos que seguíamos sin agua", relata el afectado. El vecino añade que desde la empresa no les han facilitado más datos, ya que dicen no saber más. Tampoco han recibido alternativas para acceder a agua potable, por lo que los mismos vecinos han tenido que comprar su propia agua embotellada para abastecerse.

Otros grandes afectados por este corte en la zona han sido los negocios locales. La propietaria del Café Bar Franganillo, ubicado en Avenida La Lastra 52, detalla que "han perdido el día". "En un primer momento, intentamos tirar por ello. No fue factible en ningún momento. Yo tengo un negocio de hostelería. El agua la necesito para todo: lavar, hacer cafés e, incluso, los cuartos de baño. No puedes tener los cuartos de baño cerrados al público. Llegó un momento que era inviable. Fue una hora y media lo que intentamos tenerlo abierto, pero no fue posible", cuenta la empresaria.

Al igual que otros vecinos tampoco han recibido mucha información y desconoce cuando volverá el servicio. "En un principio, llamamos a las 8 de la mañana y nos dijeron que no tenían estipulado la reparación para hoy. Un poco más adelante volví a llamar porque no sabía si podía abrir o no. Me dijeron que sobre las 14:00 comenzaría llegar algo de agua, aunque fuera con poca presión. No se ha dado tampoco eso", sostiene.

"Yo no vivo en el barrio y estoy informada por la gente del barrio. Sigo preguntando porque mañana tengo que saber si puedo abrir o no mi negocio. En principio, no ha llegado nada de agua. Yo a última hora de la tarde en caso de que siga sin llegar el agua y no me avisen de nada volveré a llamar al servicio de averías para ver si me aclaran algo", añade.

La última información disponible de Aguas de León sobre la situación en Puente Castro continúa sin dar respuesta a cuando volverá el suministro. En un comunicado a través de Twitter, la empresa respondió a un afectado por el corte en Puente Castro que "continuamos trabajando para recuperar el funcionamiento habitual del sistema hidráulico cuanto antes mediante la reparación de la tubería afectada".