Jesús Calleja se abre en canal en el documental sobre su viaje al espacio: "Sólo me queda este sueño por cumplir"

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Su pasión es conocer el planeta desde muchos ángulos y eso le ha llevado a recorrer el mundo y descubrir algunos de los rincones más remotos. Es Jesús Calleja, el aventurero leonés que ahora se prepara para viajar al espacio, una aventura que se puede seguir desde este lunes en Amazon Pime, que ha elaborado una serie de varios capítulos en los que deja ver al Calleja más auténtico.

El leonés comienza así la que ha descrito como la mayor aventura de su vida y así lo cuenta en la pantalla: "Toda mi vida he querido superar metas, explorar lo que hay más allá".

Eso ha hecho durante los últimos veinte años: no parar de viajar y descubrir lugares remotos y gracias a eso se ha convertido en todo un referente en el mundo de la aventura.

Un periplo que le ha llevado al Everest o al Polo Norte, entre otros muchos, y que durante meses narró en primera persona en la contraportada de Diario de León cuando no era tan conocido como ahora.

"Sólo me queda un sueño por cumplir, algo que llevo toda la vida persiguiendo: llegar al Espacio. Es la mejor noticia que me han dado en la vida", confiesa. Un sueño que ahora se hace realidad y cuyos detalles desgrana en 'Calleja en el Espacio', que así se llama la serie , cuyos dos primeros capítulos ya están disponibles en la citada plataforma.

Algo impensable para él cuando recorría el mundo 'por dentro' y pensaba que no podría ir más allá.

Referentes y expertos

En la primera entrega, Calleja se ve cara a cara con los otros dos españoles que han viajado al espacio antes que él: Miguel López Alegría y Pedro Duque. Ahora le toca a él coger el relevo y lo hará a bordo del Blue Origin.

Para preparar la mayor aventura de su vida, el leonés se ha entrevistado con expertos que le explican cómo será el viaje espacial entre los que no falta el también leonés Pablo Álvarez. El astronauta no ha perdido la oportunidad de darle un consejo: que no se olvide de disfrutar.

Agradecido por la oportunidad que le bridan y dispuesto a disfrutar la experiencia, Calleja se deja ver junto a parte de su familia: su madre, María, su hermano, Kike y su tío César. Su progenitora no está nada convencida de la nueva aventura de su hijo. Es más, no quiere saber nada y es un mar de dudas. según explica ella misma, que deja clara su postura: "La que más sufre soy yo".

El intrépido aventurero conoce a Mario Ferreira, el primer portugués en viajar al Espacio y en varios momentos recueda su infancia y su obsesión por ser astronauta. También tuvo unas palabras de cariño para un profesor de su instituto, el Padre Isla de León, que le descubrió la astronomía: "Me cambió la vida", aseguró.

Varios expertos explican las características del Blue Origin que llevará a Calleja al espacio, así como algunos detalles de una aventura de estas características. Y no olvida abordar el miedo en una situación como la que él afronta: "El miedo está bien porque te permite evitar errores, pero hay que gestionarlo".

Una emoción que él conoce bien y a la que ha mantenido a raya en sus múltiples expediciones a lo largo y ancho del planeta y que ahora, quién sabe, tomará o no como compañera de viaje.