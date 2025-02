San Agustín y Ramiro Valbuena son una ‘ratonera’ para el tráfico rodado

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA | LEÓN

En pleno centro de León, dos ratoneras acechan al conductor, prestas a la correspondiente sanción a partir del día 31 de marzo, de acuerdo a los planes del equipo de gobierno. Dos calles peatonales se convertirán en una trampa. Ramiro Valbuena y San Agustín, que han pasado a ser peatonales, solo permiten el acceso a residentes y propietarios de plazas de garaje. Pero esta circunstancia no está señalizada de forma debida a los ojos del gran público.

En el caso de San Agustín, el problema es doble. Si se proecede desde Santo Domingo, apenas hay una exigua indicación ya justamente encima de la desviación, que advierte de forma genérica, pero sin concretar específicamente el caso. Eso si no hay aparcada alguna furgoneta o si la vegetación de los árboles no es suficientemente exuberante, como para que quede relativamente oculta.Si la procedencia es desde la plaza de la Inmaculada, la señal parece en principio algo más visible, pero una vez que el conductor ha superado el semáforo, ya no hay salida. Y máxime si se trata de alguien ajeno a la ciudad que llega de fuera. El único camino a seguir es sancionable en los dos casos: o adentrarse en una calle de carácter exclusivamente peatonal o dar marcha atrás en una zona claramente prohibida para ello.No es el único caso. Unos metros más adelante, Juan Madrazo también tiene sentido de salida y además es zona azul, lo que convierte al área en una especie de anillo, a medio camino entre la intención de la peatonalización absoluta y las exigencias de las circunstancias.

PEATONAL A MEDIAS

Ramiro Valbuena es peatonal a medias. Los usuarios de la calle Ramón Álvarez de la Braña tienen salida natural hacia Ramiro Balbuena, aunque con dos indicaciones adecuadas que advierten al conductor de que la prioridad es peatonal y no puede superar los 10 km/h de velocidad.

A criterio de David Fernández, portavoz del principal grupo de la oposición, la señalización no está excesivamente visible y puede provocar algún problema, aunque recuerda que por el momento todavía este mes y el que viene no habrá sanciones, pero se plantea la posibilidad de realizar alguna indicación al alcalde a este respecto.UPL se enteró de la peatonalización «cuando ya estaba decidida, no se nos consultó». Eduardo López Sendino, recuerda que ya su partido se posicionó a este respecto y advirtió de la problemática que se plantea. «No hemos vuelto a saber nada y se acercan las fechas».De momento, el trazado está en fase de acondicionamiento, para ir comprobando los efectos de la determinación que se ha adoptado de cara a su puesta en marcha. Es una fase experimental. Desde el último día del mes que viene, las sanciones ya serán efectivas y todo apunta a que habrá más de un disgusto porque las advertencias no están claras en algún caso.