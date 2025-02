Salamanca y Zamora se hartan también del plan ferroviario de Puente

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La sensación de agravio respecto a las prebendas inversoras del Gobierno en Valladolid se extiende por otros territorios, además de León. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo (PP), indicó que en la capital salmantina hay inversiones del Ministerio de Transportes pendientes más urgentes que la «estratosférica» destinada a la nueva estación de tren de Valladolid, presentada ayer por el ministro Óscar Puente con 253 millones de euros. «Es una cantidad estratosférica para una estación de trenes. Los vallisoletanos se pueden considerar muy afortunados. Yo he sido usuario de esa estación y me parece que está bien, pero no quiero entrar en polémicas con la ciudad de Valladolid y con sus habitantes. Lo que sí digo es que el ministro (Óscar Puente) está jugando con el dinero de todos, que no es su dinero, y hay que administrar bien los bienes públicos», ha dicho en una entrevista con Onda Cero Salamanca.

García Carbayo ha recordado que su ciudad lleva mucho tiempo reclamando inversiones para mejoras ferroviarias y ha considerado que son más necesarias y urgentes que la asignada a la estación de Valladolid. «Tardaron más de cuatro años en devolvernos las frecuencias (con Madrid) de antes de la pandemia, y lo hicieron a cuentagotas. Estamos luchando por recuperar el tren Ruta de la Plata, el Gobierno debe preocuparse de que uno de los ramales del tren rápido con Portugal pase por Salamanca, está pendiente la electrificación de la línea férrea hasta la frontera portuguesa, clave para el desarrollo logístico en el Puerto Seco», ha indicado.

El alcalde contempla la posibilidad de volver a reunir a la plataforma en defensa de las mejoras ferroviarias ante noticias como las de la nueva estación de Valladolid, «noticias sobre que el dinero se va para otros lugares, algo que todavía nos va a indignar más». «El ministro (Puente) decía muy sobrado que por qué Valladolid va a conformarse con menos, pues lo mismo para Salamanca. ¿Por qué va Salamanca a conformarse con menos?», se ha preguntado. También, el Partido Popular de Zamora acusó al ministro de Valladolid y al Gobierno de «ningunear» a la provincia tras «siete años de incumplimientos e inacción» en materia de las infraestructuras que «solicitan de manera unánime» los agentes económicos y sociales zamoranos.

Además, los «populares» consideraron que Óscar Puente «desprecia las legítimas demandas» de los zamoranos, principalmente, usuarios del AVE a Madrid, de recuperar el denominado «Tren madrugador». «Una vez más, el Gobierno socialista saca a relucir su doble vara de medir y de tratar a los territorios ya que, mientras ahora sí hay dinero para construir una nueva estación de Alta Velocidad en Valladolid, no lo ha habido en siete años para construir la demandada y ansiada autovía de la N-122 desde la capital zamorana hasta la frontera portuguesa», criticaron. «Solamente se ha licitado uno de los más de 70 kilómetros de su trazado desde la llegada al poder de Pedro Sánchez, en 2018, después de la moción de censura que tan nefastas consecuencias ha traído para Zamora y los zamoranos y para España», añadieron.

En este contexto, el PP de Zamora recordó que, en 2018, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy «dejó redactados y presupuestados» los proyectos de la autovía de la N-122, con previsión de partidas anuales para su inmediata ejecución. «A la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez y Antidio Fagúndez, estos planes y sus proyectos se guardaron en un cajón. Primero, de la mano del conocido José Luis Ábalos y, ahora, de la mano de Óscar Puente», recalcaron.

«Una situación similar se produjo con la N-631, desde Montamarta a Mombuey, con un proyecto de mejora redactado y presupuestado para todo el trazado, que también fue aparcado y sustituido por las obras que ahora sufren y padecen los zamoranos desde hace casi dos interminables años y sin fecha de conclusión», apuntaron.

El PP de Zamora pidió a los parlamentarios socialistas zamoranos y a todos los dirigentes socialistas que «se quiten la careta y se rebelen ante el sanchismo y antepongan los intereses de Zamora a los intereses políticos que practican para mantenerse en la poltrona del poder y conservar sus asientos en las instituciones». Los «populares» consideraron «vergonzoso e insultante» que el ministro de Transportes anuncie «a bombo y platillo» inversiones millonarias en Valladolid.