El Gobierno apaga con dos años de silencio el último proyecto de la Ronda Norte en León

El encargado de la buena nueva procuró rebajar la euforia en torno al proyecto. «Yo no me metería a hablar de fechas», previno el director general de carreteras del Gobierno de España que en marzo de 2023 llegó a la capital leonesa a meter combustible a la campaña electoral. Junto con la Ronda Norte, sacó de la carpeta el expediente del paso subterráneo de la Granja, donde se esperan máquinas aún y un calendario que va para largo.

El cierre del anillo de la circunvalación de León se añade a la lista de promesas fallidas en León, después de tres décadas de centrifugado en programas electorales y en alusiones vagas de los políticos; promesa fallida elevada al cuadrado, porque está de vuelta en el cajón del que fue sacado hace justo dos años.

Para el anuncio, movilizaron a los alcaldes del alfoz, a Sariegos, a Valverde y a San Andrés, con territorio afectado por la traza que está por abordar y debería sacar a la capital leonesa del momento tercermundista que sufren cada día treinta mil vehículos que se topan con una ratonera que lleva las rondas a un embudo en la glorieta de Cantamilanos.

Está tan bien definido, el proyecto, que un año antes del acontecimiento se practicaron catas sobre el terreno, para cimentar la propuesta sobre seguro; el apéndice pendiente de la circunvalación de la ciudad nace de un enlace con la LE-20 y la N-630, se expande hacia la C-623, bordea Villabalter hacia el oeste, y comienza a cerrar el círculo por detrás de Ferral, con ramal de conexión a la carretera de Carrizo, hasta desembocar en el nudo de comunicaciones que acordona el poniente de La Virgen del Camino, bajo los letrerones de la autopista AP-66.

Pusieron precio a la encomienda: 94 millones de euros, que de momento, no corren ningún riesgo de inversión, según consta en los planes inmediatos de intervención del área de obra pública del Gobierno de España. El mismo anuncio que veinte años antes también había creado expectativas.

