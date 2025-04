El Conservatorio resiste el envite de las extraescolares, pendiente del nuevo centro

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Es sabido que aprender música desde pequeños repercute positivamente en el desarrollo cognitivo, emocional y social. Sin embargo, los niños cada vez pueden optar a más actividades, además del deporte, que también se considera fundamental, el inglés, que a su vez es otro aprendizaje esencial. Pero todos incluyen un amplio abanico que copa las tardes de los niños. Extraescolares que pese a su crecimiento, no han restado matrícula en el Conservatorio de León, que además compite con las escuelas de música que suelen ofrecer clases más relajadas. Todo ello, teniendo en cuenta que el descenso de la natalidad es una constante en León, con una población cada vez más envejecida y a lo que se añade «la crisis de todos los conservatorios» por las escasas salidas laborales y los muchos años de carrera.

Con este contexto, la matrícula del Conservatorio de León se mantiene pese a todo en foto fija desde hace años con medio millar de estudiantes pese a la alta competencia y la escasez de niños. Desde la plataforma Por un conservatorio digno añaden además que el alumnado del centro de enseñanzas musicales profesionales podría incluso aumentar si también se incrementase el número de plazas, ya que la plantilla ha seguido igualmente una constante y no ha registrado incrementos significativos. Son medio centenar los profesores, incluidos los que tienen jornadas parciales.

Fuentes del Conservatorio concretan que a pesar de que la matrícula en el centro leonés es más barata que en las escuelas de música privadas que se han multiplicado por la ciudad, la exigencia no es la misma. «Al Conservatorio los alumnos vienen a formarse como músicos, para hacer una carrera profesional, y el nivel de exigencia es mayor». La matrícula para el próximo curso ya está abierta y finalizará el 15 de mayo. Antes de matricularse, los alumnos tienen que hacer una prueba, en la que se les da una nota y esta calificación determina el orden matrícula.

«Nunca se ha pasado de 500 plazas y eso es porque nunca se ha oferta más», sentencia uno de los portavoces de la plataforma, Miguel Fernández Llamazares. Por este motivo, siempre han exigido que el nuevo centro, que se está construyendo en el linde de los barrios de La Palomera y San Mamés cuente con más espacio del planificado por la Consejería de Educación, con una proyección para 600 alumnos. «Ha disminuido el número de solicitudes, pero no los alumnos», concreta, para remarcar que aspirantes con 8 y 9 en la prueba, «se han tenido que quedar fuera porque no había plazas». Fernández Llamazares añade que desde 2007, cuando se transfirieron las enseñanzas, incluso algunas de las especialidades no se cubrieron con jornadas completas, lo que genera «mucha inestabilidad» en la plantilla del profesorado. «Violín sigue con 3,5 profesores desde 1998 y guitarra se redujo a 1,5; si no tienes profesores no puedes aumentar los alumnos», critica el portavoz de la plataforma. Lo que sí apuntan tanto las fuentes del centro como de la plataforma es el hecho de que las especialidades estrella copan el gran interés de los alumnos. Con el piano a la cabeza, seguido del violín y la guitarra, la viola o el violenchelo, éste es el ránking de los instrumentos más demandados.