Trenes jubilados para rejuvenecer la vía de Feve

No hay clamor de los usuarios de Feve en León que ablande a los responsables de la administración del sector ferroviario; ni siquiera, cuando imploraron la aportación de material para acabar con la secuencia de incidentes que sufren a diario, y que ha llevado la prestación del servicio a cotas de deficiencia insospechadas.

Cuando advirtieron a la compañía que gestiona el tren de ancho métrico sobre la jubilación de la serie 2500 de la FGV, de la comunidad Valenciana, al tratarse de unidades idénticas a las que circulan entre León y Cistierna o y Mataporquera.

Las carencias en material diésel por esta vía incentivó la solicitud, incluso, a través de alguna red social, se reclamó la implicación de los representantes del Gobierno.

Ante el riesgo de que las unidades jubiladas por la red ferroviaria de la costa levantina acabe desviados a terceros países y con el condicionante de escasez de material, que hace escasear hasta la reserva de piezas de recambio en este tramo de material.

La alerta por parte de algún usuario del servicio de cercanías de ancho métrico en León se disolvió en mitad del aluvión de incidencias que actualiza de forma periódica la plataforma de afectados en esta línea, la mayor parte derivada de causas que tiene que ver con el deterioro del material, en una lista que se completa con la escasez de personal. Los planes alternativos de transporte se activan con más facilidad en este trayecto entre la montaña leonesa y el apeadero de La Asunción, que forma parte del muro que trata de echar abajo la población que requiere del tren para llegar al centro de la capital leonesa.

Los trenes que se demandan prestaron más de 40 años de servicio en la línea del Tram alicantino, tal y como pone de manifiesto Tren Vista, revista especializada en información y datos del sector ferroviario. Mientras se niega la mejora de material para la vía estrecha del tren de Matallana, diferentes cargos políticos insisten en aplicar al alternativa al tren: el transbordo en bus eléctrico para recorren un pasillo con raíles. Nuevos capítulos para una historia repetida desde hace 14 años.