Hasta 60 soldados destinados en León se postulan para ir a la Udrume

La Udrume continúa avanzando para convertirse en una de las unidades pioneras de las Fuerzas Armadas. Actualmente, tan sólo una veintena de soldados están ya operativos en la base de Conde de Gazola, pendientes de que se incorporen otros 80 más, para completar así un centenar que es la plantilla prevista para la Unidad de Drones de la UME que tendrá su base en León. El interés que ha despertado entre los militares ya destinados en la provincia es tal que hasta 60 se han postulado para pedir el traslado a la nueva unidad, dejando así hueco en sus unidades de origen.

Los interesados en trabajar en la Udrume proceden tanto de las bases del Ejército de Tierra, la propia Conde de Gazola y la de Santocildes en Astorga, pero también de la Academia Básica del Aire y del Espacio y del quinto batallón de la Unidad Militar de Emergencias. «Existe mucha demanda», concreta el jefe de la Udrume, el comandante Juan Ignacio Fernández, quien explica que aún no se han publicado las vacantes para que los militares, de todas las unidades de los tres ejércitos —Tierra, Aire y Espacio y la Armada—, además de la misma UME, se postulen para solicitar una plaza. Será entonces cuando, con todos los currículos sobre la mesa, se determinará los que son aceptados para la Udrume, ya que deben cumplir una serie de requisitos basados en la experiencia o la formación, entre otras cuestiones, ya que los perfiles deben adaptarse a las necesidades de esta puntera unidad que trabajará con drones aéreos, terrestres y acuáticos.

«Las infraestructuras están muy avanzadas, el edificio de mando ya está al 80%», precisa Fernández, para añadir que está previsto que en tan sólo unas semanas se concreten la adquisición de más material y que en este mismo mes llegarán los vehículos terrestres pilotados remotamente.

La Udrume se encuentra en fase despliegue, con el personal con el que ya cuenta en formación y Fernández avanza que después del verano se dará un salto importante para la consolidación de la unidad. «El material va llegando, la plantilla crece, es verdad que más lento de lo esperado, y las infraestructuras también avanzan», explica el jefe de la Udrume.

Entre los objetivos de la Udrume, que también contará con una pata muy importante dedicada a la formación de otras unidades en el manejo de drones, está mejorar la capacidad operativa de la UME y dar seguridad a los soldados en situaciones críticas gracias a los vehículos pilotados remotamente. De momento ya se ha dado luz verde a una inversión superior a los doce millones de euros, que forman parte de los 40 millones anunciados por la ministra Margarita Robles en la presentación de la unidad, para la adquisición de diferentes drones. Además, el desarrollo de la Udrume destinará otros 18 millones de infraestructuras en la base militar de Ferral de Bernesga, desde donde opera el Mando de Artillería de Campaña y el quinto batallón de la UME, aunque la Udrume contará con espacios independientes a este batallón, ya que dependerá directamente del Batallón de Transmisiones de la UME, que opera desde Torrejón de Ardoz.