Vigo sigue a la Universidad de La Coruña y solicitará Medicina

El grado de Medicina se ha convertido en una bomba de relojería. La carencia de perfiles médicos, el impulso dado por los ministerios de Sanidad y Universidades para el aumento de plazas en las facultades ya existentes y la alta demanda de alumnos, un revulsivo para cualquier ciudad universitaria, han llevado a la expansión de facultades en todas las autonomías, con Galicia como el último territorio en el que ha surgido este conflicto.

Después de que León solicitase el título también lo demandó Burgos y a cambio, Salamanca y Valladolid se llevaron como premio por ceder el monopolio de este grado Veterinaria y Farmacia. Las cifras están ahí. Tras el anuncio de La Coruña, en el noroeste de la península —Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León— en tan sólo tres cursos habrá ocho facultades de Medicina a la que si la Xunta da luz verde a la de Vigo se convertirán en nueve. Un boom de centros con Madrid como máximo exponente con una decena de facultades.

A finales de mayo, la Universidad de La Coruña anunció su intención de implantar el grado de Medicina, rompiendo así el 'pacto' que existía en Galicia, donde hasta ahora sólo la Universidad de Santiago de Compostela contaba con este título bajo un acuerdo de que en el resto de las universidades se encargaban de la docencia clínica en los últimos años de la carrera. El cisma abierto por La Coruña ha dado pie a la ciudad de Vigo a postularse también para que su universidad cuente con Medicina.

La decisión que se tome en Galicia podría repercutir no ya en la implantación del grado en León, cuyo desarrollo está ya avanzado y está previsto que los primeros alumnos lleguen a las aulas en el curso 2026/2027, sino a la evolución, teniendo en cuenta la amplia oferta de facultades que habrá en el noroeste, copiando así al modelo que se ha ido estableciendo en todas las autonomías; por ejemplo en Cataluña hay facultades en todas las provincias de igual forma que en las ocho que integran Andalucía.

En el caso de Castilla y León, con la implantación en las universidades de León y Burgos, las cuatro universidades públicas de la Comunidad tendrán este grado, por el que, en el caso concreto de la institución académica leonesa, cierto es que llevan más de dos décadas demandando esta titulación que hasta ahora había sido frenada pese al apoyo social y los requisitos avalados para su implantación.