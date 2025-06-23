Marcha solidaria para cerrar el curso escolar

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Los alumnos de Sagrado Corazón Carmelitas, La Anunciata, Virgen Blanca, San José, La Asunción, Don Bosco Salesianos, María Auxiliadora, Marista Champagnat, Marista San José, Nuestra Madre del Buen Consejo Agustinos, Sagrado Corazón Jesuitas, Discípulas de Jesús, Divina Pastora, Escuela Profesional San Francisco, Nuestra Señora del Carmen, San Juan de la Cruz y Santa Teresa han participado en una jornada diferente para despedir el curso escolar. Más de 3.000 estudiantes se han sumado a la Marcha Solidaria por el Pacto Educativo Global, un evento con el que quieren simbolizar el compromiso de la comunidad educativa con los valores de solidaridad, fraternidad y justicia que promovió el papa Francisco.

Cada grupo de alumnos partió de su centro educativo caminando para concentrarse en el Palacio de Exposiciones donde se leyó un manifiesto común. El Pacto Educativo Global es una iniciativa promovida por el papa Francisco para construir un futuro más justo, solidario y sostenible a través de la educación, explican desde Escuelas Católicas, organización que aglutina a los centros educativos, para añadir que entre sus propuestas está poner a la persona en el centro, escuchar activamente a los jóvenes, incluir a la familia en el proceso educativo, acoger a los más vulnerables, y cultivar una cultura del cuidado tanto de las personas como del planeta.

A la cita, además de la comunidad educativa de los diferentes colegios, acudieron el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, el alcalde, José Antonio Diez, y representantes de Escuelas Católicas.