Más de 500 profesionales trabajan en los incendios de León

Alrededor de 500 profesionales trabajan este lunes en las labores de extinción de los incendios que afectan a la provincia leonesa, en las que también participan una veintena de medios aéreos y 23 autobombas.

Así lo ha adelantado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien hizo un repaso de la situación tras los últimos fuegos registrados en distintos puntos de la provincia.

Suárez Quiñones calificó de "preocupante" la situación actual ocasionada por las llamas y anunció que todos los daños materiales van a ser sufragados por la Junta "de forma rápida y generosa este mes de agosto"

Tal y como señaló el consejero, hay 13 incendios, sobre todo en la parte oeste de la provincia, algunos de los cuales parecen accidentales, pero otros no. De esos 13, los más preocupantes son ahora los de Orallo, Paradiña, Médulas, Llamas de Cabrera y Fasgar.

En total, 724 personas han sido desalojadas de sus casas con motivo de los incendios, de las cuales 20 están realojadas en un pabellón en Ponferrada, mientras que el resto han podido alojarse con familiares.

"Somos muy prudentes con los desalojo porque hay que hacerlos con muchas garantías y en cuanto la gente pueda volver a sus casas van a volver", apuntó el consejero.

Suárez Quiñones aprovechó para pedir la colaboración ciudadana en este sentido y recordó que se he hace por motivos de seguridad

En cuanto a los fuegos, apuntó a un suceso extraordinario que ha tenido lugar en Las Médulas, un 'torbellino de fuego' que ocurrió este domingo y que desbarató el trabajo de extinción que se había realizado en la zona. Se trata de un fenómeno que tiene lugar en determinadas ocasiones cuando las condiciones climatologícas (como las actuales) son desfavorables y las llamas se descontrolan.

El consejero compareció ante los medios tras la reunión del Cecopi mantenida este lunes para abordar la situación tras los últimos incendios.

Sí remarcó que no hay que lamentar desgracias personales salvo cuatro heridos leves ( dos vecinos y dos miembros del operativo anti-incendios).

La situación actual es complicada en algunos puntos por las dificultades ortográficas, climatológicas y de acumulación de incendios y matizó que alguno de los incendios "va a costar"

Sobre el origen de los incendios, el titular de Medio Ambiente de la Junta explicó que, al parecer, el incendio de Las Médulas habría sido provocado. Un rayo causó, supuestamente, el fuego en Fasgar, Orallo y Llamas de Cabrera, mientras que una radial podría ser la causa en la zona de Villaverde de los Cestos, Almázcara y Castropodame.

Quiso el consejero agradecer la labor de todo el operativo que lucha contra las llamas y pidió colaboración a la cuidadanía: "estén alerta, por favor y comuniquen a las autoridades cualquier dato que pueda ayudar en las labores de investigación".

Las llamas han calcinado más de 250 hectáreas en Orallo

Las llamas han quemado ya más de 250 hectáreas de monte en la pedanía lacianiega de Orallo desde el pasado viernes, cuando se inició el fuego. Al parecer el origen de las llamas ha sido un un rayo y siguen activos tres focos, aunque ya están controlados, según explicó el alcalde pedáneo, Rafael Riesgo.