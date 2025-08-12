La suciedad toma el barrio del Ejido

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

No cambia el resultado de otras zonas de la ciudad; cambia el entorno, pero la vista es idéntica. La zona de la bolera del Ejido es estos días una representación a escala del abandono que sufren varios barrios de la capital leonesa por parte de la acción descuidada del equipo de gobierno para con la limpieza y el decoro de los espacios públicos. Suena a réplica de otros puntos con el mismo seísmo.

Basura en el suelo; basura en las zonas verdes que han dejado de serlo porque el césped ha desaparecido; basura que desborda papeleras, basura por doquier. Suciedad; botellas de vidrio.

No está lejano el momento en el que los mismos responsables del área de urbanismo del gobierno municipal, en el anterior mandato, dejaron inmortalizado el momento en el que exhibían la gestión para mantener en orden con la urbanidad este punto de encuentro, de paso vecinal y también de ocio para distintos tramos de edad de la vecindad de la capital leonesa, de esta zona del barrio del Ejido en concreto. La misma situación de abandono que se percibe en otros emplazamientos públicos de la capital leonesa contagia esta esquina hasta no hace tanto referente de urbanismo y urbanidad.