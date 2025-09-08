Medio millar de leoneses llegan al último tramo del periodo hábil para reclamar el ‘cártel de coches’

La cuenta atrás para los cerca de 500 leoneses afectados por el llamado ‘Cartel de Coches’ se inicia con la llegada de septiembre, a la vista de que el plazo para presentar la reclamaciones concluye el próximo día 31 de diciembre

Entre los años 2006 y 2013, cerca de un millar de leoneses fueron víctimas de un escándalo por el que solamente reclamarán, en principio, la mitad de ellos. 21 empresas fabricantes o distribuidoras de vehículos intercambiaron datos para limitar la competencia y fijar precios abusivos comunes en todos los concesionarios. Se calcula que en todo el país los clientes abonaron un sobrecoste de más de 27.000 millones de euros

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) estableció indemnizaciones de entre el 5% y el 13 % del precio del vehículo y 1.200 euros de media por cada afectado. Una sentencia reciente del tribunal de justicia de la Unión Europea (TJUE) amplía el plazo para presentar la reclamaciones hasta el año 2026.

Se estima que la cuota de afectados por esta trama ronda el 91 % y se incluyen en el paquete a la práctica totalidad de las marcas generalistas y también algunas de las que son denominadas como ‘premium’.

Pese la existencia de sentencias en este sentido, son muchos los leoneses que no han formalizado sus quejas. Se calcula que solamente un 10% de los afectados va a reclamar la indemnización que les corresponde. Ha habido llamamientos a la movilización masiva, pero solamente las actuaciones a título individual de algunos abogados han conseguido poner en marcha la política de indemnizaciones.

Al margen de todo ello, la excesiva lentitud y complejidad del sistema judicial hace que la capacidad de reacción se esté limitando de una forma importante.

Por el momento se calculaba en torno a un centenar de leoneses la cifra de personas que habían emprendido acciones judiciales y se calculaba, que hasta final de año podrían alcanzar el medio millar. De acuerdo a las estimaciones, es fácil que haya más de 1.000 personas víctimas de este tipo de prácticas, destapadas en el año 2013, cuando el grupo Volkswagen decidió desmarcarse del resto de fabricantes y delató una organización “ secreta e ilícita “, a la que se denominó ‘cártel de coches’.

En el caso de León, hubo un cliente de la provincia que recibió un dictamen favorable de juzgado de lo mercantil número cinco de los de Madrid, que en octubre de 2023, recordó que la reclamaciones se podían ampliar hasta cinco años por criterio de la directiva europea . Posteriormente, la justicia de Bruselas dictaminó en idéntico sentido y se abrió el abanico para los vehículos adquiridos entre 2006 y 2013. El importe de la devolución que puede recibir cada persona depende de las circunstancias del caso pero ronda un baremo de entre el 10 % y el 15 % del precio.