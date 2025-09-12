El Ayuntamiento cuela de rondón el recibo dudoso de Gersul de 2024 junto al de 2025

Pese a que «no se ajusta a derecho», como se advierte en el informe de Intervención, el Ayuntamiento de León intenta colar ahora de tapadillo el polémico cobro del recibo de Gersul del año 2024, sin notificar en su momento y con cargo a una ordenanza derogada a 31 de diciembre pasado, junto al de 2025. De una vez, con recetas que suman de media para los particulares 141,19 euros por una vivienda de 101 metros cuadrados y de 296,29 euros para los comercios de las mismas dimensiones, el equipo de gobierno de José Antonio Diez carga sobre los contribuyentes el esfuerzo fiscal de dos ejercicios en uno solo, cuando sabe que particulares y empresas han empezado ya a recurrir los 38 euros del año pasado por su presunta ilegalidad.

La treta de unificar los dos recibos mantiene la porfía de los responsables del Ayuntamiento de León por cobrar la tasa del tratamiento de la basura de 2024. Si no lo hace, podría perder 4.280.541,02 euros: el pago que ha pagado a la Diputación ya, con cargo a otros recursos propios, por el uso del CTR provincial el pasado año. Lo perdería porque la administración municipal no se lo cobró a los ciudadanos, a razón de 38 euros por recibo, ni se lo notificó con acuse de recibo a cada uno, como exige la ley para los nuevos tributos, y además derogó la ordenanza en la que se sustentaba la reclamación.

Esta suma de condicionantes hace que el criterio del órgano de Intervención municipal haya defendido su «criterio» de que «la liquidación retroactiva de cuotas tributarias (tasas) en 2025, respecto de un hecho imponible realizado en 2024, y cuya ordenanza fiscal ha sido derogada con efectos de 31/12/2024, no se ajusta a derecho, lo que implica la anulación de los derechos reconocidos».

No se puede cobrar, según el titular de la plaza, Gabriel Menénedez Rubiera, frente al que el equipo de gobierno se ha acogido a otro informe, emitido por el departamento de Recursos Económicos, en el que se citan sentencia de otros ayuntamientos en los que se han liquidado recibos de años anteriores, dado que no prescriben hasta los cuatro años. Aunque, en ninguno de estos precedentes, se cita que el cobro validado por los jueces se haga con cargo a una ordenanza derogada.

Entre los dos criterios, Diez ha optado por el que defiende el empecinamiento en el cobro. Para llevarlo adelante, gastará 448.949,25 euros en el contrato suscrito con Correos para las notificaciones con acuse de recibo que, a partir de los próximos días, empezarán a llegar a los domicilios de los 85.586 contribuyentes obligados al pago a título particular, sin girarlo por comunidades como sucedía en muchos casos. Mientras, ya han empezado a recogerlo las empresas e industrias, obligadas a tener registro en la sede electrónica, y algunos particulares que están dados de alta en este sistema.

De este grupo han llegado los primeros recursos de reposición contra el pago de la tasa de 2024. No se cuestiona el recibo de 2025 en el que se unifican los antiguos de tratamiento y recogida en un solo tributo, que con la notificación cumple la ley, sino la tasa anterior de 38 años. Llegarán más en los próximos días, como confirma la organización de consumidores Facua, que ya en mayo avisó al alcalde de que, si seguía adelante con la notificación, estaría «adoptando un acuerdo contrario a la ley y con consciencia de ello», por lo que pondrían «los hechos en conocimiento de la Fiscalía», además de que promoverían «una campaña de recursos judiciales frente a las liquidaciones practicadas».

El colectivo cumplirá por ahora la segunda parte de la advertencia. Facua admitió este jueves que ya han empezado a recibir quejas. Tras esta puesta en conocimiento, en los próximos días, comenzarán a enviar a sus 866 socios en la capital leonesa un correo en el que les recomienda que remitan las notificaciones para preparar los recursos. Cabe la opción de pagar y reclamar la devolución o no pagar y reclamar, aunque en este caso puede activarse el embargo por parte del consistorio en espera de que resuelva la justicia.

Si el número es elevado, detallan desde Facua, pondrán el formulario tipo de reclamación a disposición del resto de los ciudadanos para que puedan cumplimentarlo y presentarlo en el Ayuntamiento de León dentro del mes de plazo. Más allá incluso, avanzan que, en el caso de que la administración lo rechazara y el volumen de reclamantes se mantuviera elevado, también encabezarán un recurso común ante el juzgado contencioso administrativo para tumbar el pago. La Cámara de la Propiedad Urbana no fue tan tajante. Analizará si la tasa es recurrible, aunque admite que han comenzado a recibir las quejas de sus asociados.