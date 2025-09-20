30 años de la casa de la Defensa

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

En 1993, para acercar las actividades de Defensa, se aprobó una nueva organización periférica que implicaba la creación de las subdelegaciones de Defensa. Ayer León celebró los 30 años de su sede, un espacio abierto que, además, como recordó el actual delegado de Defensa, Juan Carlos Trujillo, trabaja para acercar su labor a colegios y a la sociedad en general, además de representar y atender a las Fuerzas Armadas.

En el acto, que se celebró en el emblemático escenario de la plaza del Grano, se impusieron varias decoraciones, entre ellas a la Facultad de Veterinaria, por su colaboración con el Ejército en las tareas de cría caballar, y a la Cámara de Comercio de León, por su estrecha colaboración, además de a la joven astorgana Sheila González del colegio Paula Montal, quien este año se alzó con el premio de Carta a un militar.

En el acto, representantes de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la sociedad civil leonesa, que respaldaron el encuentro en el que, además del izado de la bandera, se celebró el homenaje a los caídos protagonizado por dos integrantes de la UME. El delegado de Defensa en Castilla y León, el coronel Joaquín Blanco, presidió el acto en el que Trujillo recordó que los militares también dan su apoyo en situaciones de emergencia como la dana o los incendios que asolaron este verano la provincia de León, «en situaciones como estas todos los españoles tenemos que estar juntos», dijo, para recordar que en lo que va de año 36 leoneses han entrado a las filas del Ejército en las pruebas de acceso celebradas en la subdelegación.