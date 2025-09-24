Frente empresarial leonés junto a Asturias para exigir eliminar el peaje del Huerna

Asturias no está dispuesta a que la puerta abierta por la Comisión Europea para eliminar al fin el peaje de la autopista del Huerna (AP-66) se cierre, o la decisión sobre su larga reivindicación, también de León, se dilate en el tiempo. Y todas sus fuerzas políticas, empresariales y sociales se han volcado en empujar a Bruselas a que fuerce al Gobierno de España a revertir la decisión de prorrogar la concesión, que Europa considera que fue ilegal. Un frente al que se suman los empresarios leoneses, que consideran que el coste de la comunicación entre los dos territorios supone una desventaja competitiva para las iniciativas económicas, para el transporte en general y para el pujante negocio logístico en particular; y que además frena las inversiones que pudieran llegar a los polígonos leoneses.

Las organizaciones empresariales de la provincia intensifican estos días sus contactos con sus homólogas asturianas, para consensuar este mismo mes un «planteamiento conjunto» que defender ante todas las administraciones. Aunque la decisión final es, de momento, del Gobierno central. Que aunque en general defiende el rescate de los peajes cuando concluyen las concesiones, ha respondido a Bruselas que mantendrá el peaje del Huerna (también el de la AP-9 a Galicia).

Ayer el presidente asturiano, Adrián Barbón, adelantó que su gobierno solicitará directamente a la Comisión Europea antes de fin de año la supresión del peaje.

La Cámara de Comercio de León mantiene contactos desde hace tiempo con las cámaras asturianas (Oviedo, Gijón y Avilés), y «antes de octubre» presentarán un «planteamiento común» que llevarán a todas las administraciones, tanto a la Junta como al Principado y la Xunta «si procede». Pero sobre todo al Gobierno central.

Según el presidente de la Cámara leonesa, Javier Vega, el peaje del Huerna «no tiene sentido, y limita de manera importante la posibilidad de hacer negocios a un precio razonable entre Asturias y León». Por lo que abogan por la eliminación de esta carga, o si no importantes reducciones, sobre todo para el sector profesional. Vega defiende que de manera inmediata se elimine al cien por cien el peaje para «el mundo empresarial, y si hay un pago para los particulares por el uso de la infraestructura tendrá que ir reduciéndose también».

En todo caso, señala que quien no está de acuerdo únicamente con esta medida es «quien recibe los ingresos», y aboga por la colaboración entre las administraciones para liberar de cargas económicas la actividad de las mercancías.

«Sin entrar en cómo está ahora mismo la autopista», lamenta Vega, que recuerda que se paga lo mismo «sin tener en cuenta que la mitad de esta infraestructura no está habilitada ahora como tal, con obras que cortan el tráfico en varios túneles a la vez». Por eso, aunque no es partidario de las movilizaciones que ya se apuntan en Asturias, incide en «la necesidad de transmitir a la ciudadanía la reivindicación, para sentarnos y conseguir acuerdos con las administraciones».

De momento la Cámara leonesa no está en contacto con los empresarios gallegos, que también están sumándose a la reivindicación de liberar los peajes en el Noroeste, en su caso en la A-9.

Por su parte desde la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) consideran que el peaje en la autopista entre León y Ast6urias «implica un incremento directo de los costes de transporte, que afecta especialmente a las compañías de logística y transporte, un sector clave en la provincia que utiliza esta ruta con frecuencia».

Desventaja competitiva

Los empresarios denuncian que «esta situación supone una desventaja competitiva tanto para León como para nuestros vecinos asturianos, porque es la vía principal de transporte terrestre desde Asturias a la meseta y la salida más cercana de León al mar».

El peaje de la A-66, incide la Fele, «perjudica tanto la inversión como la eficiencia logística, desincentiva la llegada a la provincia de nuevas empresas». Y recuerdan que «la eliminación del peaje es «una vieja reivindicación empresarial que contribuiría a reducir costes, mejorar la competitividad y ofrecer mayor seguridad y eficiencia en el transporte de mercancías».

Un lastre no sólo empresarial: «También desincentiva los viajes privados, y por tanto es un freno para el consumo y el turismo».

Contacto con la Xunta

Desde la Junta de Castilla y León eluden la iniciativa que se lleva a cabo en Asturias (gobernada por el PSOE) y señalan que están «en contacto con la Xunta de Galicia (PP), para ver la forma de coordinar acciones entre comunidades. Es una fase inicial y tenemos que ver los pasos a seguir», señalan desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital.

Añaden que la Junta «siempre ha defendido la necesidad de no dar continuidad a los peajes existentes en la actualidad», a la vez que han mostrado su rechazo a «cualquier tipo de peaje o tasa por el uso de las autovías».

Recuerda la consejería que en mayo pasado se aprobó en las Cortes de Castilla y León «por unanimidad de todos los grupos» una proposición no de ley que instaba a la Junta a instar a su vez al Gobierno a «suprimir el peaje de la autopista AP-66». Y añade que las autopistas son «ejes vertebradores del desarrollo para Castilla y León, y los peajes suponen un elevado impacto en los costes del transporte».