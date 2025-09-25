La pelea verbal entre PP y UPL en San Andrés acaba con los 5 ediles populares fuera del pleno

Los asientos vacíos de los ediles del PP que abandonaron el salón de plenos en el Ayuntamiento de San AndrésREDACCIÓN

Nueva 'pérdida de papeles' entre los políticos de San Andrés. La curiosa sesión plenaria que hoy celebra la Corporación, con solo dos mociones y un denso seguimiento y control al equipo de Gobierno saltó por los aires tras una intensa batería de preguntas del PP sobre el fallido hasta ahora proceso para lograr un interventor.

La alcaldesa, la leonesista Ana Fernández Caurel, acabó pidiendo que saliera del salón de plenos a la popular Noelia Álvarez tras llamarla tres veces al orden tras una cuestión que le chirrió al considerarla "una falta de respeto".

La portavoz del PP inquirió a la regidora si pagaría de su bolsillo las cantidades que se derivarán de un contencioso supuestamente interpuesto por el ganador del concurso para ser interventor en San Andrés y que la Junta ha mandado reiniciar por haberse llevado a cabo con un tribunal no ajustado a la legalidad por estar integrado por una mayoría de habilitados nacionales. Y apostilló si lo pagaría "por su cabezonería" de seguir adelante con un proceso que Presidencia le había advertido que no era correcto.

Las palabras de Noelia Álvarez cayeron como un jarro de agua fría a la alcaldesa, quién la respondió que le parecía "una falta de respeto, es igual que si yo a usted le pregunto si va a pagar el recibo de Gersul", en referencia a que el PP como otros grupos no apoyaron la ordenanza reguladora de esa tasa, que impide girar 1 millón de euros en recibos al Ayuntamiento para que lo abonen los vecinos.

Una acusación que Álvarez también encajó mal, porque el no apoyar esa ordenanza fue tras las advertencias de que se llevara al pleno ligada a un convenio con las juntas vecinales para no ahogarlas con la tasa, documento que no se ha hecho en los últimos dos años.

El asunto subió de tono, tras dos llamadas al orden la portavoz popular dijo "como si me llama por tercera vez, pero digo que tiene abandonadas a las juntas y me voy tan tranquila".

Tercera amonestación que pronunció la regidora y que acabó con la salida de los cinco concejales del PP.

El pleno continuó con el seguimiento y control de Cs.