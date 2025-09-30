La Universidad apura trámites para iniciar Medicina en menos de un año

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Universidad de León apura los trámites para poder impartir, en menos de un año, el grado de Medicina y ayer el Consejo de Gobierno dio un paso más con el plácet a la memoria de verificación del título. Desde la institución académica remarcaron que se están cumpliendo los plazos previsto y la rectora, Nuria González, valoró el hecho de que la memoria se aprobase por unanimidad, lo que «pone de relieve la solidez del proyecto y el amplio respaldo de la comunidad universitaria en torno a la implantación de unos estudios estratégicos, que dan respuesta a una demanda histórica tanto académica como social».

De hecho, González apuntó en la apertura oficial del curso académico, que se celebró la semana pasada, que ya se ha iniciado la redacción del proyecto del edificio que albergará la Facultad de Medicina y que, como paso previsio, «ya se han realizado las primeras catas» para garantizar la seguridad y descartas restos arqueológicos, al ubicarse en la zona de Vegazana. A ello añadió que también han comenzado las obras de adecuación de los espacios destinados al laboratorio de anatomía de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde comenzarán las clases a la espera de la nueva facultad, y ya está publicada la licitación para la adquisición del equipamiento de la sala de disección.

La rectora apuntó tras el Consejo de Gobierno que, con la aprobación de la memoria, se da «un paso decisivo para que Medicina sea una realidad el próximo curso, ampliando nuestra contribución a las Ciencias de la Salud y a las necesidades sanitarias de la autonomía y el país», para añadir: «La Universidad de León ha hecho los deberes en tiempo y forma, presentando una memoria que cumple con todos los requisitos técnicos, académicos y organizativos necesarios para garantizar una formación de excelencia que responda no solo a los más altos estándares académicos, sino también a las demandas de nuestro territorio y del ámbito sanitario».

La memoria, según apuntó la rectora, ya ha sido remitido al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que lo enviará a la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, para su evaluación, aunque será el ministerio el que dé el último visto bueno.